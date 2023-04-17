Олег Газманов порекомендовал дочери Любови Успенской отделиться от матери

Второй выпуск музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети» вышел на Первом канале. В проекте участвует Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. В процессе шоу известные родители и их талантливые дети готовят специальные песенные номера. Плаксина выступает с дочерью не только в рамках проекта, но и на других мероприятиях. Этот факт кажется странным певцу Олегу Газманову. По его словам, девушке пора начинать сольную карьеру. «У вас так голоса похожи. Сливаются мгновенно. Я не знаю, конечно, какие планы у Тани. Быть певицей или нет. Но я своему сыну посоветовал бы отпочковаться», — прокомментировал народный артист РФ. В результате выступления, Газманов поставил семье Успенских наивысший балл. Новый проект уже набирает популярность среди зрителей.