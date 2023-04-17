Новый фильм с Джеки Чаном стал лидером проката в Китае

Китайский комедийный боевик «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном в главной роли стал лидером по суточным кассовым сборам в Китае. На восьмой день проката фильм собрал около 9,61 млн юаней ($1,4 млн). Таким образом, кассовые сборы этого фильма уже составил 124 млн юаней.