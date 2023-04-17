$81.50-0.1790.16+0.16
2 часа назад

Новый фильм с Джеки Чаном стал лидером проката в Китае

Большая Азия

Китайский комедийный боевик «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном в главной роли стал лидером по суточным кассовым сборам в Китае. На восьмой день проката фильм собрал около 9,61 млн юаней ($1,4 млн). Таким образом, кассовые сборы этого фильма уже составил 124 млн юаней.

Новый фильм с Джеки Чаном стал лидером проката в Китае
Фото: Большая АзияБольшая Азия

На втором месте по кассовым сборам оказалась китайская адаптация классической японской семейной драмы «Хатико», которая накануне собрала около 6,77 млн юаней.

Замыкает тройку лидеров китайского кинопроката боевик «Лица в толпе», заработавший примерно 5,19 млн юаней в первый день выхода на большие экраны.

Фильмы,Лица в толпе,Джеки Чан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий