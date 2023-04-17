Новый фильм с Джеки Чаном стал лидером проката в Китае

Китайский комедийный боевик «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном в главной роли стал лидером по суточным кассовым сборам в Китае. На восьмой день проката фильм собрал около 9,61 млн юаней ($1,4 млн). Таким образом, кассовые сборы этого фильма уже составил 124 млн юаней.
На втором месте по кассовым сборам оказалась китайская адаптация классической японской семейной драмы «Хатико», которая накануне собрала около 6,77 млн юаней.
Замыкает тройку лидеров китайского кинопроката боевик «Лица в толпе», заработавший примерно 5,19 млн юаней в первый день выхода на большие экраны.