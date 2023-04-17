Грядущий фильм станет продолжением «Капитана Марвел» 2019 года и сериала «Мисс Марвел» 2022-го.

Ещё до премьеры в кинотеатрах «Капитан Марвел-2» побил антирекорды. Его трейлер собрал рекордное количество дизлайков на YouTube.

Их число составило более 612 тысяч при 486 тысячах лайков. Всего ролик посмотрели 16 миллионов раз, пишет muz-tv.ru

Пользователи сообщили, что у фильма низкое качество эффектов. Также они рассказали, что отсутствует развитие киновселенной.

Ранее 555 тысяч дизлайков получил трейлер сериала «Женщина-Халк».