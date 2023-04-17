Что смотреть в кино с 20 апреля

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

© Кадр из фильма "Вызов"

«Вызов»

Долгожданный первый в истории фильм, снятый в космосе, выходит на большие экраны. Астронавт на орбите страдает от проблем с сердцем и ему необходима операция. Ее решено провести прямо на станции. Помощь должна оказать торакальный хирург Евгения Беляева. Для этого всего за месяц ей необходимо подготовиться к полету. Увенчается ли операция в космосе успехом?

«Земля Алькаррас»

Семья Соле живет неподалеку от персиковых плантаций, собирая фрукты у себя в саду. Но, кажется, скоро этой жизни придет конец. Раньше землю, где находится дом семьи и сад, подарили деду Рохелио. Но он не подписал на нее документы. Новый владелец поместья хочет открыть бизнес и продать землю, чтобы установить на ней солнечные батареи. Для этого придется снести и дом семьи Соле, и персиковый сад. В семье начинается разлад. И они могут потерять не только свой сад, но и онтшения.

«Гремлины: Хранители леса»

Молодые супруги, ожидающие ребенка, подверглись нападению в своей лондонской квартире. Чтобы обезопасить себя они переезжают в ирландскую деревню, где в наследство им достался дом. Однако, кажущееся им спокойным место оказывается не таким уж безопасным. Пару начинают донимать лесные существа в красных колпаках.

«Мизантроп»

В центре Балтимора в новогоднюю ночь происходит череда убийств. Стрелок, отнявший сотни жизней может в любую минуту повторить свой кровавый «подвиг». Найти и обезвредить преступника предстоит главному следователю ФБР Джеффри Ламарку. В помощницы себе он берет перспективную молодую сотрудницу полиции Элеанор Фалько. Им необходимо действовать вместе, но у девушки есть много секретов.

«Спирит»