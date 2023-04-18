Стартовали съемки спин-оффа «Соника в кино»

Студия Paramount начала производство спин-оффа «Соника в кино» про ехидну Наклза. Проект был впервые анонсирован в феврале 2022 года.
Действия картины происходят между второй и третьей частью «Соника в кино», выход которых намечен на 2024 год. Вполне возможно, что для понимания сюжета картин, зрителям нужно знать историю грядущего сериала, сообщает издание Variety.
К своей роли вернется Идрис Эльба, ученика Уэйда Уиппла сыграет Адам Палли, известный по фильму «Железный человек — 3».
Режиссер полнометражных фильмов про ежика Соника Джефф Фаулер также подключился к работе над сериалом. Пока точная дата выхода проекта неизвестна. Ожидается, что спин-офф появится на экранах в 2023 году.