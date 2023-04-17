Эрнст опроверг слухи о том, что космических съемок «Вызова» не было

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал слухи о том, что космических съемок в фильме «Вызов» не было. Ранее появлялась информация, что все кадры на МКС были сняты в павильоне.

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Эрнст объяснил, что кадры в невесомости практически невозможно снять в павильоне. Он добавил, что после выхода космического блокбастера «Вызов» станет понятно, что картины американской ленты «Гравитация» всего лишь графика.

«Потому что то движение, которое реально существует в космосе, то, как перемещаются на экране Юлия и Олег, воспроизвести с нынешним состоянием компьютерной графики на планете Земля просто невозможно», — приводит слова гендиректора «Центральная служба новостей».