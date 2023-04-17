$81.63+0.1289.66-0.50
2 часа назад

Константин Эрнст опроверг слухи о том, что космических съемок «Вызова» не было

Слово и Дело

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал слухи о том, что космических съемок в фильме «Вызов» не было. Ранее появлялась информация, что все кадры на МКС были сняты в павильоне.

Эрнст опроверг слухи о том, что космических съемок «Вызова» не было
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эрнст объяснил, что кадры в невесомости практически невозможно снять в павильоне. Он добавил, что после выхода космического блокбастера «Вызов» станет понятно, что картины американской ленты «Гравитация» всего лишь графика.

«Потому что то движение, которое реально существует в космосе, то, как перемещаются на экране Юлия и Олег, воспроизвести с нынешним состоянием компьютерной графики на планете Земля просто невозможно», — приводит слова гендиректора «Центральная служба новостей».

Актриса Юлия Пересильд добавила, что кастинг на главную роль в картине предполагал не только актерские пробы, но и физическое состояние, потому что она должна была отправиться на орбиту вместе с подготовленными космонавтами.

Фильмы,Вызов,Гравитация,Константин Эрнст,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий