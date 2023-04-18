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«Русалочка» с Холли Бейли станет самым продолжительным ремейком Disney

Стала известна точная продолжительность новой версии «Русалочки» — согласно информации на AMC Theatres, фильм будет идти 2 часа 15 минут.

Таким образом, лента ставит новый рекорд по длительности ремейка от Disney. Ранее достижение принадлежало фильму «Круэлла» 2021 года — авторы уложили ленту в 134 минуты, что всего на минуту короче «Русалочки».

Примечательно, что оригинальный мультфильм 1989 года выхода был ощутимо короче: лишь 83 минуты. Это связано в том числе и с добавлением новых песен от Лин-Мануэля Миранды («Моана», «Энканто»).

Премьера новой «Русалочки» состоится в кинотеатрах 26 мая 2023 года. При этом часть пользователей относится к релизу со скепсисом из-за выбора на роль Ариэль темнокожей актрисы Холли Бейли.

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