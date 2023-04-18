Создатели "Вызова" намерены снять продолжение фильма на Луне
Советский и российский продюсер и режиссер Константин Эрнст поделился планами о съемках сиквела фильма "Вызов".
На прошедшей пресс-конференции Константин Эрнст выступил с заявлением о фильме "Вызов", премьера которого состоится 20 апреля. Первая часть киноленты была снята на борту Международной космической станции, и, если ее прокат будет успешным, то вторая часть будет снята уже на Луне. Об этом пишет издание "Дни.ру".
– Мы планируем полетать на Луну, чтобы снимать "Вызов-2",. Желательно тем же составом, – цитирует СМИ Эрнста.
Обращаясь к съемочной группе, он попросил взять его с собой в полет.