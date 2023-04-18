Создатели "Вызова" намерены снять продолжение фильма на Луне

На прошедшей пресс-конференции Константин Эрнст выступил с заявлением о фильме "Вызов", премьера которого состоится 20 апреля. Первая часть киноленты была снята на борту Международной космической станции, и, если ее прокат будет успешным, то вторая часть будет снята уже на Луне. Об этом пишет издание "Дни.ру".