В России начал работу новый онлайн-кинотеатр

Цель создателей 1RUS - построение онлайн-медиаплатформы в виде образцовой системы рекомендаций. Это уникальная инициатива в России, где, как правило, медиасервисы следуют интересам привлечения максимального количества пользователей.

Весь контент на медиаплатформе проходит строгий отбор не только на соответствие необходимым рейтингам в онлайн-кинотеатрах, библиотеках и энциклопедиях. Он проверяется редакцией на предмет безопасности для зрителей, придерживающихся консервативных ценностей и традиционной морали. Сейчас на проекте уже больше 200 фильмов — база постоянно пополняется.