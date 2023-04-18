3 запрещенных в США фильма, которые стоит посмотреть

Многие убеждены, что в XX веке цензура была только в СССР. Однако это отнюдь не так: в частности, власти США также тщательно следили новинками в мире кино и запрещали показывать в кинотеатрах те, которые считали потенциально опасными.

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Вместе с тем многие из "опасных" картин достойны просмотра по разным причинам.

Подробнее о тех, которые стоит увидеть – в материале "Рамблера".

"Экстаз", 1933

Эта картина является первой в истории полнометражного кино, где появилась сцена с обнаженной героиней. В "Экстазе" исполнительница главной роли на протяжении 10 минут купается голая в лесном озере. В США и нескольких других странах киноленту запретили к показу по причине "аморальности". "Экстаз" даже осудил Папа римский Пий XII.

"Похитители велосипедов", 1948

Кадр из фильма "Похитители велосипедов"

В центре сюжета итальянской драмы – недавно нашедший работу Антонио. Счастье от нового дела длится недолго: у Антонио крадут велосипед, без которого он не может трудиться. Тогда он отправляется на поиски пропажи вместе со своим маленьким сыном Бруно.

Сегодня фильм "Похитители велосипедов" считается классикой итальянского неореализма. Однако в середине XX века его запретили из-за сцены мочеиспускания ребенка.

"Житие Брайана по Монти Пайтону", 1979

Кадр из фильма "Житие Брайана по Монти Пайтону"

Кинолента повествует о молодом еврее Брайане Коэне, который родился в то же время и в том же месте, что и Иисус. Из-за этого Брайана приняли за спасителя.