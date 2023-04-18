Что еще стоит снять по «Гарри Поттеру»

Вселенной волшебства подойдут как ситкомы и триллеры, так и спортивные драмы.

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Недавно HBO и Warner Bros. Discovery объявили о создании сериала по «Гарри Поттеру». Шоу из семи сезонов перескажет знакомую историю про Мальчика со шрамом, но не растеряв все детали из книг Джоан Роулинг.

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Мы уже рассказывали, почему перезапуск в виде сериала — отличная идея. Однако мир «Гарри Поттера» намного больше, поэтому сегодня мы собрали самые интересные идеи для новых экранизаций, которые так и просятся на большой экран.

История об основании Хогвартса

Хогвартс — одно из величайших сооружений во вселенной «Гарри Поттера». В этом гигантском и наполненном магией замке таится множество секретов, которые остаются неразгаданными и спустя несколько сотен лет.

За создание замка отвечали четыре всем известных волшебника: Годрик Гриффиндор, Салазар Слизерин, Кандида Когтевран и Пенелопа Пуффендуй. Про них известно очень мало: Джоан Роулинг лишь мельком упоминала, что они были величайшими колдунами своего времени, а сам Хогвартс был построен примерно 1000 лет назад, в X веке, когда на Англию совершались набеги викингов.

Но кем были эти волшебники? С какими разногласиями они сталкивались, помимо одержимости чистотой крови Салазара Слизерина? Как выглядела магия больше тысячи лет назад? На все эти вопросы может ответить потенциальный сериал в духе «Викингов» и «Игры престолов».

Альбус Дамблдор и Грин-де-Вальд

В некоторой мере историю самого причудливого и величайшего директора Хогвартса Альбуса Дамблдора затронули в «Фантастических тварях». Однако ничто не мешает HBO рассказать о куда более трагичных событиях из жизни волшебника: о трудном детстве, больной сестре, тяжёлых отношениях с братом и больших амбициях одного из самых талантливых магов XX века.

Поворотным моментом в сюжете наверняка станет знакомство с Геллертом Грин-де-Вальдом, а также развитие их общей идеи о господстве волшебников над маглами. Впоследствии Альбус поймёт, что в этой затее нет ничего хорошего — и ему придётся сразиться со своим бывшим другом в жестоком поединке.

Кроме того, в сериале можно затронуть и позднюю жизнь героя, включая знакомство с юным Томом Реддлом и пророчество Сивиллы Трелони об избранном, способном победить Тёмного лорда.

Родители Гарри Поттера и Мародёры

Джеймс Поттер, Римус Люпин, Сириус Блэк и Питер Петтигрю — одни из самых важных персонажей всей Поттерианы. Именно они в свои школьные годы изобрели карту Мародёров — волшебный пергамент, позволяющий в реальном времени наблюдать за Хогвартсом, находить скрытые проходы и следить за преподавателями.

К сожалению, в фильмах про них почти ничего не было — авторы ограничились лишь противостоянием Джеймса Поттера и Северуса Снейпа. Однако потенциал у героев невероятно огромен: про Мародёров можно снять мини-сериал и показать в нём то, с какими трудностями сталкивались родители Гарри, рассказать о волчьей натуре Люпина и не забыть о других героях, которые в то время тоже учились в школе.

Ну и не стоит забывать историю дружбы между Лили Эванс и Северусом Снейпом. Об их привязанности, а затем и о серьёзных разногласиях было бы очень интересно узнать во всех подробностях.

Становление Волан-де-Морта и борьба с Пожирателями смерти

Пожалуй, самой мрачной эпохой «Гарри Поттера» остаются 1970-е — именно в эти годы Том Реддл становится величайшим тёмным магом всех времён и держит в страхе всю Британию. Он и его слуги уничтожают целые семьи маглов и маглорождённых, контролируют Министерство магии и планируют изменить мироустройство, поставив во главу чистокровных волшебников.

Жестокость и вседозволенность Волан-де-Морта привела к образованию Ордена Феникса — организации Альбуса Дамблдора для борьбы с Тёмным лордом и его приспешниками. По мотивам этих событий получился бы замечательный триллер в духе фильмов Дэвида Финчера: здесь и двойные агенты, и атмосфера тотальной безнадёги, и некоторая приземлённость повествования.

Спортивная драма про квиддич

Квиддич — самый незаслуженно забытый элемент киносаги. Если в первых фильмах создатели включали волшебную игру на мётлах в повествование, то в дальнейших экранизациях полностью отказались от неё из-за ограниченного хронометража.

При этом квиддич — невероятно динамичный вид спорта, по которому можно снять отличный спортивный сериал. Будет ли это комедия в духе «Теда Лассо» или драма в стиле «Человека, который изменил всё», мы готовы принять любой вариант.

Ситком про Министерство магии

Все упоминания Министерства магии в книгах ограничивались редкими визитами в ведомство самого Гарри Поттера и рассказами о своей работе мистера Уизли.