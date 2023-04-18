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50 минут назад

Почему зрители могли не увидеть фильм "Грязные танцы": видео

Стелла Шмель

Фильм "Грязные танцы" рассказывает о 17-летней Фрэнсис Хаусман, которая проводит лето в курортном отеле со своей семьей. Там она знакомится с инструктором по танцам Джонни Кастлом, который учит ее танцевать.

Блогер @KinoInfa рассказал, что во время первого тестового просмотра фильма зрители были недовольны увиденным, а продюсер решил не выпускать картину в широкий прокат.

В то время, в 1987 году, многие считали его слишком провокационным и неприемлемым для показа на экранах. Кроме того, фильм был нацелен на молодежную аудиторию, что также вызывало опасения у кинопрокатчиков. Однако, несмотря на все эти препятствия, "Грязные танцы" стал одним из самых успешных фильмов того времени и получил огромную популярность по всему миру.

Назван киноляп в фильме «Ирония судьбы»

Подробнее о том, почему фильм "Грязные танцы" мог не выйти в прокат, смотрите в видео.

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Фильмы,Видео,Грязные танцы,
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