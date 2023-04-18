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1 час назад

Евгений Чебатков появится в фильме «Майор Гром: Игра»

Слово и Дело

Комик Евгений Чебатков снялся в фильме «Майор Гром: Игра». В качестве режиссера картины выступил Олег Трофим.

Евгений Чебатков появится в фильме «Майор Гром: Игра»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Чебатков снялся в экшен-сцене проекта «Майор Гром: Игра». Компанию ему составили такие актеры, как Александр Сетейкин и Тихон Жизневский. Комику досталась роль тюремного главаря, передает Telegram-канал «Кинопоиск | Ждем».

Ради роли в фильме «Майор Гром: Игра» начинающий артист избавился от шевелюры на голове. Кроме этого, он решился на сложный пластический грим.

Примечательно, что данная роль в кино стала для Чебаткова дебютной. Он был задействован в создании диалогов персонажей киноленты.

Фильмы,Александр Сетейкин,Олег Трофим,Тихон Жизневский,
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