Евгений Чебатков появится в фильме «Майор Гром: Игра»

Комик Евгений Чебатков снялся в фильме «Майор Гром: Игра». В качестве режиссера картины выступил Олег Трофим.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Чебатков снялся в экшен-сцене проекта «Майор Гром: Игра». Компанию ему составили такие актеры, как Александр Сетейкин и Тихон Жизневский. Комику досталась роль тюремного главаря, передает Telegram-канал «Кинопоиск | Ждем».

Ради роли в фильме «Майор Гром: Игра» начинающий артист избавился от шевелюры на голове. Кроме этого, он решился на сложный пластический грим.