Евгений Чебатков появится в фильме «Майор Гром: Игра»

Комик Евгений Чебатков снялся в фильме «Майор Гром: Игра». В качестве режиссера картины выступил Олег Трофим.
Чебатков снялся в экшен-сцене проекта «Майор Гром: Игра». Компанию ему составили такие актеры, как Александр Сетейкин и Тихон Жизневский. Комику досталась роль тюремного главаря, передает Telegram-канал «Кинопоиск | Ждем».
Ради роли в фильме «Майор Гром: Игра» начинающий артист избавился от шевелюры на голове. Кроме этого, он решился на сложный пластический грим.
Примечательно, что данная роль в кино стала для Чебаткова дебютной. Он был задействован в создании диалогов персонажей киноленты.