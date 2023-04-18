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59 минут назад

Росомаха в «Дэдпуле 3» не будет похож на самого себя из «Людей Икс»

Чемпионат.com

Райан Рейнольдс поделился новыми деталями «Дэдпула 3». По словам актёра, Росомаха в фильме будет сильно отличаться от того, что зрители видели в «Людях Икс» или недавнем «Логане».

Росомаха в «Дэдпуле 3» не будет похож на самого себя из «Людей Икс»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы предложили Хью идею, которая балансирует между персонажем, которого он знает, и героем, которого он оставил позади. И он очень рад показать знакомого персонажа с новой перспективы.

Как всегда, никаких конкретных подробностей нет, однако обоим актёрам было важно показать, насколько другим будет Росомаха в «Дэдпуле 3». Судя по всему, персонаж Хью Джекмана может пережить некую трансформацию своего образа.

Мировая премьера «Дэдпула 3» состоится 8 ноября 2024 года. По данным инсайдеров, съёмки картины должны начаться в ближайшие месяцы.

Фильмы,Люди Икс,Логан,Райан Рейнольдс,Хью Джекман,
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