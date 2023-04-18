Настоящий космос и сумасшедший бюджет. Что известно о фильме «Вызов» и почему его стоит посмотреть

Фильмы про космос уже стали визитной карточкой России. Государство, которое первым отправило человека к звёздам, каждый год возвращается к истории, выискивая новые подробности и интересные фрагменты. И 2023-й не стал исключением. Ко Дню космонавтики российский кинопром выпустил фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. Закрытая премьера уже состоялась, теперь зрители с нетерпением ждут официального релиза. «Секрет» рассказывает, когда и где смотреть новинку и почему о ней все говорят. Сюжет фильма «Вызов» Сюжет картины выстроен по лекалу фильма-катастрофы. На борту МКС произошёл несчастный случай — космонавта Олега Новицкого, работавшего в открытом космосе, задело осколком старого спутника. У мужчины пневмоторакс, скопление воздуха в лёгких. Коллега проводит ему пункцию строго по указаниям с Земли, но этого недостаточно. Состояние Новицкого ухудшается с каждым днём. Возвращать его на Землю опасно: пациент не перенесёт полёт и рискует умереть от болевого шока из-за перегрузок. Главный конструктор ЦУПа и по совместительству друг Новицкого предлагает самое гуманное решение: отправить на МКС хирурга, который проведёт операцию и спасёт космонавта. Рассказывая историю врача, создатели фильма прибегли уже к лучшим традициям российских мелодрам. Главную героиню зовут Евгения, она первоклассный торакальный хирург Боткинской больницы и сорокалетняя мать-одиночка, воспитывающая трудного подростка. Дочь то и дело подкидывает матери проблем: ярко красится, дерётся в школе и уже готова начать половую жизнь с мальчиком. Трудностей Евгении добавляет и мать-манипулятор. Несмотря на сложности в семье, работа у главной героини бьёт ключом. Провести непростую операцию для неё не составляет труда. Увы, у хороших врачей редко бывают выходные. Евгения работает на износ, и её желание помочь каждому пациенту уже однажды обернулось для неё личной трагедией. Подгоняя мужа притопить на автомобиле, они попали в страшную аварию. Супруг Евгении не выжил, и теперь она мучится от чувства вины и не может впустить в свою жизнь новую любовь. Эти чёрно-белые флешбэки с места ДТП будут преследовать хирурга даже в космосе. И задача Евгении — спасти не только раненого космонавта, но и себя: принять утрату, отпустить страдания и начать жизнь с чистого листа. Почему стоит посмотреть «Вызов» Начнём с того, что «Вызов» — это первый фильм в истории кинематографа, снятый в космосе. Вместо компьютерной графики и искусственных декораций павильона зритель увидит реальные кадры бескрайней вселенной в иллюминаторе. Во-вторых, отправить человека в космос — не так просто. Суборбитальные полёты — путешествие не из дешёвых, а перед взлётом человека необходимо подготовить (и проверить). Юлия Пересильд говорила в одном из интервью, что перед утверждением на роль ей пришлось пройти серьёзное медицинское обследование. «Сперва проверяли в Звёздном городке, потом в Волынской больнице. Мощный такой check-up (осмотр. — Прим. "Секрета") — куча МРТ, рентгенов. Смотрели всё — лёгкие, сердце, зрение, носовые перегородки, челюсти… Вплоть до гастро- и колоноскопии», — делилась звезда. Актриса также отметила, что испытания и проверки оказались не такими тяжёлыми и страшными, как сам полёт и неизвестность. Ведь никто не давал гарантий, что Пересильд вернётся на Землю целой и невредимой. Полёт в космос — это всегда определённый риск. «Не так страшно сидеть в ракете, как писать прощальные письма детям и подписывать завещание у нотариуса собственной рукой. В этот момент ты понимаешь, что это настоящий страх, потому что это твой выбор», — комментировала актриса. И, наконец, нельзя не отметить режиссёра Клима Шипенко. В 2017 году он представил картину «Салют-7» о спасательной экспедиции. Тогда космическому экипажу предстояло найти «мёртвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. На «Кинопоиске» лента получила оценку 7.5. Бюджет фильма тогда составил чуть больше 493 млн рублей, а выручка — около 783 млн рублей. «Вызов» же стал реальным вызовом не только для актёрского состава, но и для самого Шипенко, который также отправился в космос. Примечательно, что российский режиссёр обогнал Тома Круза, который тоже мечтал снять первый фильм за пределами планеты. «Приятно, что наша команда сделала это раньше. Однако мы с Юлей хотели снять хорошее кино — не просто быть первыми. Выполнили ли мы эту задачу — скажут зрители. Это важнее для меня, чем опередить Тома Круза», — прокомментировал Клим Шипенко. Фильм «Вызов» снят при поддержке Первого канала, Главкосмоса, Госкорпорации «Роскосмос», Yellow, Black and White и Start. Актёрский состав: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Антон Шкаплеров, Олег Новицкий, Пётр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев, и другие. Бюджет фильма «Вызов» В 2022 году в СМИ писали , что изначально бюджет фильма оценивался в 905 млн рублей, но этой суммы якобы не хватило на дополнительные съёмки на космодроме Байконур и на постпродакшн. По данным российских СМИ, создатели картины попросили добавить к бюджету ещё 250 млн рублей. Таким образом, общие сборы должны были составить 1,155 млрд. В апреле 2023 года гендиректор Первого канала Константин Эрнст опроверг эту информацию, заявив, что бюджет «Вызова» составил меньше одного миллиарда рублей. По словам Эрнста, на съёмки направили средства Фонда кино, Первого канала и спонсоров. Критика Мировая общественность отнеслась к выходу российской новинки неоднозначно. Одни западные эксперты назвали «Вызов» неудачной попыткой реанимировать судьбу российской космонавтики, но сюжет и идею Шипенко в целом оценили достойно. «Судя по трейлеру, производственная ценность «Вызова» кажется довольно хорошей. Сцены, снятые на МКС и при запуске корабля «Союз», впечатляют <...> . Но даже если «Вызов» — отличный фильм, он, вероятно, не реанимирует судьбу российской космонавтики. Проблемы, от которых страдала когда-то мощная российская космонавтика, нельзя решить с помощью блеска и гламура. Недостаток финансирования вкупе с сообщениями о повсеместной коррупции и некомпетентности не позволяет Москве осуществить свои мечты о космической славе», — написал автор исследований про космос Марк Р. Уиттингтон в американском политическом издании The Hill. Американский режиссёр Бретт Рэтнер позитивно отозвался о картине Шипенко. В социальных сетях он опубликовал пост, в котором сравнил российскую новинку с американским «Армагеддоном» и «Гравитацией» и поздравил коллегу с триумфом. «Я только что посмотрел один из самых новаторских фильмов, которые я когда-либо видел. <...> Клим Шипенко — первый режиссёр в истории, отправившийся в космос для съёмок крупного кинофильма!!! Он подтолкнул Тома Круза к идее съёмок в космосе, и теперь Тому придётся снимать на Луне», — написал Рэтнер в своём блоге. Где и когда смотреть филь «Вызов» Дата выхода в РФ: 20 апреля 2023 года Сначала фильм будут крутить в российских кинотеатрах. Приобрести билет можно не только в кассах и на сайте, но и в приложении «Госуслуги Культура». Киноновинка появится и в онлайн-кинотеатре Start, но дата выхода пока не сообщается. Коллаж: «Секрет фирмы», Unsplash/NASA , Possessed Photography , Unsplash License , kinopoisk.ru