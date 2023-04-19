Почему стоит смотреть «Шазам! Ярость богов»

В сети вышел блокбастер «Шазам! Ярость богов» — сиквел хита 2019 года, сумевшего вернуть юмор в заигравшуюся с мрачностью экранную вселенную DC Comics. В продолжении подросткового кинокомикса супергерою и его друзьям приходится схлестнуться с богинями Хелен Миррен и Люси Лью. Что из этого вышло, рассказывает «Лента.ру».

По афинскому музею Акрополя для увеселения публики расхаживают ряженые в исторических костюмах, так что неудивительно, что никто не замечает двух тайком проникших в здание дам в странных, прямо скажем, одеяниях. Настоящие дочери мятежного титана Атланта Геспера (Хелен Миррен) и Калипсо (Люси Лью), ничуть не скрываясь, добираются до нужной витрины с загадочным разломанным посохом, разбивают стекло и вскоре обращают всех посетителей музея в глиняные статуи. Цель двух сестер — отомстить томящемуся в загробном мире и некогда владевшему посохом волшебнику (Джимон Хонсу), а заодно и всему человечеству.

Начать вендетту решено с Филадельфии, где обретается преемник чародея Билли Бэтсон (Эшер Энджел), он же Шазам (Закари Ливай). Дела у него идут не очень, несмотря на то что супергеройствует он теперь в компании других членов своей приемной семьи, с которыми поделился силами. Подвиги выходят на троечку, и команду в трико в новостях зовут исключительно «Филадельфийским фиаско». Однако стоит дочерям Атланта окружить город непроницаемым куполом, как выясняется, что рассчитывать филадельфийцам, кроме Шазама и его команды, совершенно не на кого.

Lenta.ru

Первый «Шазам!» вышел в прокат в 2019 году. С тех пор будто бы прошла уже целая жизнь, а контекст изменился бесповоротно.

Тогда приключения фальшивого Супермена из Филадельфии приятно оттеняли общую мрачность киновселенной DC. Мир еще не знал, что стоит на пороге пандемии, по итогам которой помрачнело вообще все и вся — кажется, даже за окном стало чуть темнее. Упомянутая киновселенная, не оставляющая попыток заткнуть за пояс исторически более успешных конкурентов из Marvel, сейчас и вовсе проходит через период принципиального перерождения. Зак Снайдер закрыл свою эпоху монструозной режиссерской версией «Лиги справедливости» и ушел на Netflix. Бразды правления принял Джеймс Ганн. Генри Кавилл уволен из Суперменов, несмотря на камео в «Черном Адаме». Единственным оплотом готики остается (простите за тавтологию) Готэм-сити с парящим над ним Бэтменом, которого теперь играет Роберт Паттинсон. Джеймс Ганн — автор не то чтобы солнечный, но его мрачность все-таки более трагикомического, гротескного толка, в духе позапрошлогоднего «Отряда самоубийц».

«Шазам! 2» в итоге оказался чужим и тем, и этим. В качестве контрапункта генеральной линии оперной серьезности он уже не работает — шуток у Ганна в запасе предостаточно. В качестве просто конкурента Marvel тоже не получилось — сборы картины оказались настолько скромными, что в сеть ее выложили уже через месяц.

Однако все это совсем не означает, что Закари Ливай в трико с молнией совсем уж не заслуживает внимания. Четыре года назад его появление на экранах отсылало к школьным комедиям Джона Хьюза и фильмам типа «Большого» с Томом Хэнксом (Ливай здесь выступает, если разобраться, буквально в такой же роли). Глуповатая комедия пленяла зрителей человечностью, которую комиксные вселенные практически утратили еще тогда. Да, Дэвид Ф. Сандберг даже слишком старательно старался воспроизвести на экране беззаботную механику кино 1980-х, но на этом конкретном поле побеждал из-за отсутствия конкурентов.

Собственно, сиквел был задуман сразу, на волне успеха первой части — о его съемках было объявлено еще в 2019-м. Из-за пандемии сроки сильно сдвинулись, потом премьеру перенесли с конца прошлого года, чтобы не соперничать со вторым «Аватаром». Все это картину не спасло — зрителю сейчас, очевидно, нужны какие-то другие истории (например, страшненькие от студии А24). Стоит вспомнить, что и очередной виток киновселенной Marvel тоже прошел гораздо менее заметно, чем предыдущие. Режиссер Сандберг, в свою очередь, сделал все, что от него зависело. Он позвал Хелен Миррен, Люси Лью и звезду спилберговской «Вестсайдской истории» Рейчел Зеглер. Он придумал очередную дурацкую, но эффектную историю, уютно пересыпанную мотивами и чудищами из древнегреческих мифов. И если минотавр, мантикора и циклоп выглядят более или менее ожидаемо, то вот черные единороги, питающиеся Skittles, это как минимум довольно смешно. Кроме того, в «Ярость богов» вернулся маг из первого фильма, и Джимон Хонсу в этой роли — едва ли не главное украшение картины. Ну и наконец, здесь есть камео Галь Гадот в роли Чудо-женщины — причем в одной из сцен она некоторым образом делит тело как раз с Хонсу.

Lenta.ru

Кажется, что неудача «Ярости богов» связана не столько с качеством, сколько с кризисом, с усталостью самого концепта современного супергеройского кино. Признаемся, что платить деньги за то, чтобы два часа смотреть на людей в разноцветных трико сегодня довольно странно. Этого, по правде сказать, не хочется делать даже бесплатно. Сандберг, действовавший под влиянием инерции студийного производства, здесь совершенно ни в чем не виноват. Да, он не Спилберг, не Хьюз и даже не Пенни Маршалл («Большой»). Он не умеет выстраивать легкий летящий ритм, и на пороге третьего акта его фильм уже откровенно утомляет. Он не умеет даже грамотно распорядиться попавшей ему в руки великой Хелен Миррен, хотя актрисе, кажется, все равно весело — после роли в «Форсаже» ей бояться решительно нечего.

И тем не менее «Ярость богов» выглядит по-своему обаятельно — примерно как взрыв полуистлевших конфетти из кажущегося далеким прошлого. Главная неловкость этого киноказуса в его неуместности на фоне эпохи новой угрюмости. Однако для зрителя, который успел за последнее время прокачать навыки побега от реальности (или попросту эскапизма), это вполне могут быть совсем не худшие два часа 2023 года.