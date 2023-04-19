Стала известна дата продолжения съемок "Ржавчины"

Стало известно, когда возобновят съемки фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином после происшествия с выстрелом. Об этом сообщает CNN.

Как стало известно журналистам, съемки фильма возобновят 20 апреля. Алек Болдуин продолжит играть главную роль. Джоэл Соуса, который пострадал в результате стрельбы, вернется на роль режиссера. Исполнительным продюсером картины станет супруг погибшего оператора Галины Хатчинс , Мэтью — завершение съемок было одним из условий мирового соглашения.

Инцидент на съемках фильма "Ржавчина" произошел в 2021 году. Алек Болдуин выстрелил из пистолета, убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, но оказалось, что в нем были боевые.