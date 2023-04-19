Агата Муцениеце снимется в фильме «Плакса»

Популярная российская актриса Агата Муцениеце приступила к съёмкам в фильме Сергея Жукова «Плакса» 16+.
В многосерийном фильме Агата вновь попробует себя в роли матери. Речь идёт о девочке подросткового возраста, которая решила бросить учёбу в элитной гимназии и переходит в обычную общеобразовательную школу.
Недавно появилась информация, что Агата Муцениеце ждёт ребёнка, отцом которого является один популярный писатель. Но здесь речь идёт о девочке подросткового возраста, которая приняла решение больше не учиться в элитной гимназии, а перейти в общеобразовательную школу. Ученицу практически никто не понимает и не поддерживает, а Агате придётся решать все вопросы подростка. Об этом рассказали в информационном портале «7 дней.ру».
В этом фильме Агата Муцениеце играет главную роль. В «Плаксе» у актрисы роль матери, чью дочь сыграла наследница Сергея Жукова – Ника. Сам певец выступил продюсером сериала. Также на экране можно будет увидеть актёра Рому Маякина. По словам Муцениеце, ей очень понравился такой опыт в кино. Она отметила, что ей нравится, когда состояния главной героини передаются через песни, ведь даже в жизни люди часто выбирают музыку под определённое настроение.