22 смешных ляпа из мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание»

Когда восемь попыток были потрачены впустую, вся надежда остаётся на последнюю. О том, как правильно всё сделать и никого из друзей не обидеть, драматично и впечатляюще рассказала студия DreamWorks, выпустив мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание». С того момента прошло немало времени, пыл к сиквелу поулёг среди зрителей.

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Тлум.Ру же продолжает разглядывать как пока не самую привычную и облегчённую анимацию, так и всё, что от зрителей скрылось за красочными локациями и лихими поворотами сюжета. 22 забавых ляпа из второго Кота в сапогах ждут вас.

Видео дня

№ 1: Следите за руками

В этот раз в буквальном смысле, когда кот торжествует и поёт для обычного народа, ему проделывают эдакую «летающую» ковровую дорожку, сотворённую из подставленных ладоней. Если на первом кадре видно — все ладони на месте, то на втором один из мужчин почему-то резко обретает зловещий пиратский крюк. О копыте помолчим.

№ 2: Оставь свой след

Не гнушаются люди и подстановкой вместо ладоней лиц собственных детей. Кот своим сапожком стратегически наступает на самую нежную часть — нос. Отпечаток в итоге становится крайне большим и далеко не на носу. Кот что, чечётку на лице парня успел сплясать, или мы чего-то не поняли?

№ 3: Остановка на метке

Для своего деревянного и крайне разъярённого врага Кот подготовил своеобразную остановку, разметив её буквой Р (потому что в оригинале он тот самый Puss). К моменту, когда чудище «подъезжает» к запланированному месту, грациозно и не без выпендрёжа начертанная буква пропадает. Ветром сдуло? Пылью присыпало?

№ 4: По ком звонит колокол?

Факт первый — колокол не висит над котом, это «камера» расположена так, чтобы создать оптическую иллюзию. Второй факт — колокол, оторвавшись и упав с подобной высоты, никогда-никогда не подумает приземляться боком, просто потому что нижняя часть у него тяжелее. Третий факт — нет, мы не занудствуем.

№ 5: Плащ-невидимка

Среди немногочисленных вещей драгоценного кота на столе не наблюдается едва ли основного его атрибута — плаща. Как только наступает подходящий для прощаний с доктором момент, Кот надевает именно плащ. Откуда достал, пушистый? Неужто кто-то «заботливо» скрутил накидку в рулон и запихнул в один из сапог?

№ 6: Шум есть, драка тоже

Первая встреча Кота со Смертью — мощный поединок, вызывающий вопросы. Учитывая присутствующий в сцене любимый создателями боевиков slow motion эффект, отчётливо видно, как Смерть не ранит Кота в лоб. Однако кровь всё равно появляется, сама рана так и вовсе значительно правее предполагаемого места своего расположения.

№ 7: Долой детали

Скрывшись от Смерти в туалете, Кот выигрывает несколько минут. Орудие антагониста своей мощью взрезает дверную щеколду, ладно, вопросов нет. Общий кадр — никаких намёков на остаток щеколды. Смылись из кадра вслед за Котом?

№ 8: Самовольные врата

Решивший уйти на покой Кот находит то самое пристанище. Вид издалека — врата закрыты. Стоит герою подойти к новому дому поближе — все двери перед ним магически распахиваются. Ну что вы, пора Коту перестать напрягаться.

№ 9: Уползающая яма

Место, где Кот зарыл атрибуты своей геройской жизни, должно находиться во-он там, под стрелочкой. Однако его там нет. Уползло, видимо, чтобы не портить цветочную лужайку.

№ 10: Переливающиеся рога

В кабинете Джека полно волшебных атрибутов, в том числе и единорожьи рога. Только вот они почему-то меняют цвет, хотя как на это должен влиять ракурс? И один из рогов вовсе становится невидимым, когда мы смотрим на ужасающую коллекцию сверху.

№ 11: Сказочная математика

Во флешбеке с Джеком видно, как он выступает с грустной рекламой, пироги рядом заботливо запакованы в коробки. Запакованы-то да, зрителей всё меньше, тогда куда делась одна из коробок? Там секунды разницы. Ай-ай, голодный аниматор себе утащил.

№ 12: Не тот палец

В том же флешбеке показывают, как Джек обзавёлся своим красным пальцем. На левой руке. Годы прошли, выделяющийся палец прирождённого дегустатора теперь справа. Амбидекстром нашего злодеюшку вряд ли назвать получится, а вот переучиться всё делать правой рукой вместо левой, это он мог провернуть, точно вам говорим.

№ 13: Помехи в сиянии

Та самая карте, в погоне за которой все готовы были друг другу глаза на причинное место натянуть, имела особенное свойство — сияла. Только сценаристы и аниматоры не смогли определиться, по каким минутам это самое сияние происходит. То оно ярче-яркого, то затухает. Может, это проказы Мягколапки? Она ведь в сундуке!

№ 14: Волшебные сапоги

Кот умудрился показать свои комедийные способности и ловко пролетел с пирогами на сапогах. Влетел в окно, Мягколапку с собой захватил, карту, от пирогов избавился. Эй, где хоть одно сладкое пятно на сапогах? Каким водоотталкивающим средством покрыть успел? Признавайся, Кот, мы тоже хотим.

№ 15: Опасная тропинка

Вы помните, что тропинка к звезде зависит от того, кто держит в руках карту? И в тот самый момент, когда Мягколапка берёт карту себе, лава превращается в кислоту. Там, наверное, удачно появились камни ровно под героями, ага? Ладно-ладно, мы не вредничаем, лишь задаём интересные вопросы.

№ 16: Точка старта

Оказывается, для всех героев она разная, иначе объяснить появление Златовласки и медведей значительно дальше Кота и его компании нельзя. Сюжетная дыра, она такая, закрываем глаза и делаем вид, что всё по плану.

№ 17: Так и надо?

Кот разглядывает карту, маршрут в которой построен исходя из души и особенностей Пса. Что-то здесь не так — не трогает своими лапами? Просто смотрит и наслаждается? Кот так не умеет, будем честны друг перед другом.

№ 18: Запасные конечности

Джек жестоко поступил со своим невольным помощником, вон, видимо, отлетела одна лапка. В финале мультфильма, уже на носу одного из медведей, герой показывает, что всё с ним в порядке. На мёд прилепил лапку обратно, мы поняли.

№ 19: Кот важнее

Процесс кражи карты из-под носа медведей — та ещё задачка, когда по всему столу разлит мёд. Ладно, с этим Кот справился. Стоп, а там кроме мёда что-то ещё было? Общий план показывает — были миски. Куда же они пропали до того?

№ 20: Не только миски

Но и ложки! Камера показывает, что Коту и Мягколапке некуда деваться, в одной из трёх мисок ложка даже в кашу воткнута. Ненадолго. Полёт камеры сверху — ложки нет. Чудеса.

№ 21: Толсто и тонко

Кристаллы, выросшие в мини-пещеру для Кота были достаточно толстыми. При разговоре Кота и Мягколапки это ощущение становится лишь иллюзией, они будто разговаривают через тонкое стекло. Странная у вас там магия, дамы и господа.

№ 22: Месье, вы забыли шляпку

Когда Кот сбегает с места драки в лес — подальше от всех и поближе к панической атаке, Пёс бежит за верным другом. Только вот лапы свои Кот торопит вперёд уже без шляпы на голове, Пёс же подбирает оную ровно в том месте, где выдающегося предмета гардероба быть попросту не может.