$81.60-0.0389.57-0.09

Умер снявший "Женщину фараона" Вирджилио Този

Скончался Вирджилио Този, итальянский режиссер и сценарист. На его счету - "Женщина фараона", "Сестра Летиция", множество научпоп-фильмов, телевизионных программ, посвященных науке и искусству. Този - авторитетный исследователь и историк раннего кино.

Умер снявший "Женщину фараона" Вирджилио Този
© Российская Газета

Този умер в Риме 17 апреля на 98-м году жизни, об этом сообщили СМИ его вдова и дочери.

Вирджилио Този родился 29 ноября 1925 года. Когда Италия вступила во Вторую мировую, работал помощником бухгалтера в миланском офисе немецкой компании, занимавшейся сталепрокатом.

В 1942-м поступил в Театральный институт. Работал критиком. Далее изучал в университете философию. Был соучредителем ряда театров и Итальянской федерации кинематографических сообществ. В конце 40-х начал писать сценарии для игрового кино.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий