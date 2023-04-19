В России появятся интерактивные игры в кинотеатрах

Киножурнал "МУЛЬТ в кино" первым введет формат интерактивной игры в российских кинотеатрах. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга "Цифровое Телевидение".

Фото: Pxhere Pxhere

С помощью нового формата образовательного досуга планируется развивать внимание детей и вовлекать в семейный просмотр фильмов родителей. Презентация киножурнала с интерактивным элементом пройдет 23 апреля на Московском международном кинофестивале в киноцентре "Октябрь" в Москве.

Позже, начиная с 20 мая, каждый выпуск киножурнала будет включать в себя игру-бродилку о городе Мультимир. Юные зрители смогут выполнить задания в трех локациях: Волшебном лесу, Чудесном городе и Башне победителей. Разработчики надеются, что интерактивная игра сделает поход в кинотеатр еще более ожидаемым событием для всей семьи.

Прежде чем начнется новый эпизод киножурнала "МУЛЬТ в кино", на большом экране будет появляться QR-код, который ведет на страницу регистрации. Далее, когда зрителям озвучат правила игры, они увидят игровой кубик, количество ходов, "ожившие фишки". Между сериями детям предложат ответить на вопросы по мультфильму, который они просмотрели.

За успешное выполнение заданий в личном кабинете ребенка будут появляться баллы, которые в дальнейшем можно будет обменять на призы.