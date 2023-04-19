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Вышел трейлер молодежной драмы «14+ Продолжение»

Сиквел фильма "14+" от режиссера Андрея Зайцева выходит в широкий прокат 11 мая. В продолжении истории снялись те же актеры: Глеб Калюжный, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман, Ульяна Васькович, Иван Кукуев.

постер к фильму

Главный герой Леша повзрослел, ему уже исполнилось 18 лет. Он встречает девушку, которая переворачивает его привычный мир, но он продолжает вспоминать свою первую любовь Вику. Леша становится старше, а его проблемы серьезнее, но, как и раньше, ему предстоит самостоятельно во всем разобраться.

Смотрите в кино с 11 мая.

18+
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