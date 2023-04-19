Вышел трейлер молодежной драмы «14+ Продолжение»
Сиквел фильма "14+" от режиссера Андрея Зайцева выходит в широкий прокат 11 мая. В продолжении истории снялись те же актеры: Глеб Калюжный, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман, Ульяна Васькович, Иван Кукуев.
постер к фильму
Главный герой Леша повзрослел, ему уже исполнилось 18 лет. Он встречает девушку, которая переворачивает его привычный мир, но он продолжает вспоминать свою первую любовь Вику. Леша становится старше, а его проблемы серьезнее, но, как и раньше, ему предстоит самостоятельно во всем разобраться.
Смотрите в кино с 11 мая.