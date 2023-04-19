Вышел трейлер молодежной драмы «14+ Продолжение»

Главный герой Леша повзрослел, ему уже исполнилось 18 лет. Он встречает девушку, которая переворачивает его привычный мир, но он продолжает вспоминать свою первую любовь Вику. Леша становится старше, а его проблемы серьезнее, но, как и раньше, ему предстоит самостоятельно во всем разобраться.