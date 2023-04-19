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Как искусственный интеллект улучшает просмотр фильмов и сериалов

Amazon Prime Video запустил новую функцию Dialogue Boost, работающую с помощью искусственного интеллекта. Она позволяет зрителям увеличить отдельно громкость диалогов персонажей в некоторых фильмах и телепередачах.

Как искусственный интеллект улучшает просмотр фильмов и сериалов
© Ferra.ru

Функция предназначена для слабослышащих зрителей, но доступна всем зрителям Prime Video на любом устройстве. По словам Amazon, это первый потоковый сервис, предлагающий такую функцию. Dialogue Boost основана на технологии искусственного интеллекта и определяет части шоу или фильма, где диалог может быть трудно расслышать из-за фонового шума, музыки или звуковых эффектов.

Затем ИИ выделяет речь и улучшает ее, делая громче и четче.

Около 100 фильмов и сериалов в настоящее время имеют функцию Dialogue Boost, и еще большее количество будет добавлено в будущем.

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