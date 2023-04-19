$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

Bloomberg: Disney планирует сократить "тысячи" сотрудников

ТАСС

Американская компания The Walt Disney Co. намерена уволить на следующей неделе "тысячи" сотрудников. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Disney планирует сократить "тысячи" сотрудников
Фото: ТАССТАСС

По его данным, увольнения затронут в том числе 15% сотрудников подразделения Marvel Entertainment. Часть работников будет уволена уже 24 апреля, отмечает агентство.

Ранее агентство Reuters информировало, что The Walt Disney Co. начала процесс по сокращению 7 тыс. сотрудников. Компания в конце марта уволила председателя Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера. Массовое увольнение работников проходит в рамках мер по сокращению расходов на $5,5 млрд.

Фильмы,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий