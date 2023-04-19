Disney планирует сократить "тысячи" сотрудников

Американская компания The Walt Disney Co. намерена уволить на следующей неделе "тысячи" сотрудников. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По его данным, увольнения затронут в том числе 15% сотрудников подразделения Marvel Entertainment. Часть работников будет уволена уже 24 апреля, отмечает агентство.