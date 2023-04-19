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2 часа назад

На «Мосфильме» завершили реставрацию комедии Гайдая

На Западе Москвы

Картине «За спичками», снятой в 1980 году, вернули качество изображения и звука. И не просто вернули, а улучшили. Теперь ленту можно посмотреть в формате 4К на официальном ютуб-канале «Мосфильма» бесплатно.

На «Мосфильме» завершили реставрацию комедии Гайдая
Фото: На Западе МосквыНа Западе Москвы

Картина снята великим отечественным комедиографом Леонидом Гайдаем по повести классика финской литературы Майю Лассила «Ихалайнен идет за спичками» совместно с финскими кинематографистами. Первоначально планировалось, что работать над фильмом будет Георгий Данелия, но режиссёр был занят приготовлениями к съемкам «Осеннего марафона». Леонид Гайдай на тот момент был свободен, хорошо знаком с материалом и взялся за постановку. В фильме заняты звезды советского экрана: Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, Галина Польских Сергей Филиппов, Георгий Вицин, Нина Гребешкова, Михаил Пуговкин, Леонид Куравлев.

Снимал Гайдай и финских артистов. Для создания картины была предпринята экспедиция в Финляндию. Натурные съемки органично дополнили эпизоды, сделанные на «Мосфильме». На главной киностудии страны провели и покадровую реставрацию ленты: ликвидировали посторонние шумы, очистили фонограмму от звуковых дефектов, провели цветокоррекцию, устранили царапины и стабилизировали изображение.

Смотрится лента на одном дыхании, нужное настроение создает музыка Александра Зацепина. Песенку «Как хорошо подняться в облака» исполняет Иосиф Кобзон, а шуточную композицию «Чёрт-те что и сбоку бантик» - актёры Евгений Леонов и Вячеслав Невинный. В год выхода на экраны фильм посмотрели 34,3 миллиона зрителей.

Фильмы,Вячеслав Невинный,Александр Зацепин,Георгий Вицин,Галина Польских,Михаил Пуговкин,Леонид Куравлев,Нина Гребешкова,Георгий Данелия,Евгений Леонов,Сергей Филиппов,Леонид Гайдай,Иосиф Кобзон,
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