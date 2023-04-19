На «Мосфильме» завершили реставрацию комедии Гайдая

Картине «За спичками», снятой в 1980 году, вернули качество изображения и звука. И не просто вернули, а улучшили. Теперь ленту можно посмотреть в формате 4К на официальном ютуб-канале «Мосфильма» бесплатно.

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

Снимал Гайдай и финских артистов. Для создания картины была предпринята экспедиция в Финляндию. Натурные съемки органично дополнили эпизоды, сделанные на «Мосфильме». На главной киностудии страны провели и покадровую реставрацию ленты: ликвидировали посторонние шумы, очистили фонограмму от звуковых дефектов, провели цветокоррекцию, устранили царапины и стабилизировали изображение.