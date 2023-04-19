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Биографическая драма «Быть Сальвадором Дали» будет представлена в РФ 25 мая 2023 года

Биографическая драма «Быть Сальвадором Дали» будет представлена в РФ 25 мая 2023 года
© FBM.ru

Кинокомпания Вольга выпустит в российский кинопрокат биографическую драму «Быть Сальвадором Дали» (18+) 25 мая этого года. Фильм основан на реальных событиях из жизни знаменитого художника и гения. Премьера проекта режиссёра Мэрри Хэррон уже состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.

События происходят в 1974 году. Сальвадор Дали — самый известный и эпатажный художник на Земле. Но подлинная власть в мире искусства находится в руках у Галы, его жены и музы. Юный ассистент Джеймс должен любой ценой добиться, чтобы Дали подготовился к большой Нью-Йоркской выставке. Но он оказывается затянут в безумный мир Дали и из первых уст узнаёт историю жизни самого необычного художника всех времён.

В съёмках фильма участвовали Бен Кингсли, Барбара Зукова, Эзра Миллер, Кристофер Брини, Руперт Грейвз и другие. Продюсером выступил Эдвард Р. Прессман.

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