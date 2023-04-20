«Я уничтожу твою семью»: вышел второй трейлер «Форсажа 10»

Universal Pictures выпустила второй большой трейлер «Форсажа 10». Ролик вновь знакомит зрителей с новым злодеем серии Данте, который собирается уничтожить семью Доминика Торетто, отомстив тем самым за своего отца. Кроме того, авторы показали несколько новых сцен, включая бегство от гигантского шара, который взрывает всё на своём пути.