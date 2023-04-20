Ганн заявил о начале подготовки к съёмкам «Супермена: Наследие»

Фанаты Супермена, ликуйте! Режиссёр Джеймс Ганн наконец-то объявил о начале работы над фильмом « Супермен: Наследие ». Сценарий картины уже готов и сейчас она уже на стадии препродакшена.

«Для меня большая честь быть частью этого наследия. И как лучше отметить день годовщины первой публикации комиксов о Супермене, если не окунуться полностью в съёмочный процесс фильма "Супермен: Наследие"? Костюмы, дизайн — всё уже в работе», — написал он в Twitter и приложил к посту кадр с обложкой готового сценария.

Пока премьера предварительно назначена на 11 июля 2025 года, хотя других подробностей о сюжете ещё нет. Известно только, что в центре внимания будут годы становления Супермена, его молодость и жизнь в Смолвиле под личностью Кларка Кента. Фильм станет первым в обновлённой киновселенной DC, над которой сейчас усиленно работает Джеймс Ганн.