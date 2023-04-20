Фильм "Декабрь" с Петровым в роли Есенина могут выпустить в конце года

Фильм "Декабрь" режиссера Клима Шипенко с Александром Петровым в роли поэта Сергея Есенина могут выпустить во второй половине года, в период с сентября по декабрь. Об этом Шипенко рассказал в интервью ТАСС в четверг.

© Кадр из фильма "Декабрь"

"Жду его ["Декабрь"] в этом году, надеюсь, что фильм выпустят. Возможно, где-то в период с начала осени до декабря", - сказал режиссер.

Шипенко также рассказал, что в рамках эксклюзивного контракта с кинокомпанией Yellow, Black and White у него запланировано производство еще как минимум трех проектов.

Первоначально выход картины планировался на октябрь 2022 года. Однако осенью прошлого года продюсеры фильма приняли решение перенести релиз "Декабря". Тогда сообщалось, что фокус режиссерской и продюсерской команд студии Yellow, Black and White, занимающейся производством "Декабря", сосредоточен на ближайших крупных релизах, среди которых космическая драма "Вызов".