Фильм "Декабрь" с Петровым в роли Есенина могут выпустить в конце года

Фильм "Декабрь" режиссера Клима Шипенко с Александром Петровым в роли поэта Сергея Есенина могут выпустить во второй половине года, в период с сентября по декабрь. Об этом Шипенко рассказал в интервью ТАСС в четверг.
"Жду его ["Декабрь"] в этом году, надеюсь, что фильм выпустят. Возможно, где-то в период с начала осени до декабря", - сказал режиссер.
Шипенко также рассказал, что в рамках эксклюзивного контракта с кинокомпанией Yellow, Black and White у него запланировано производство еще как минимум трех проектов.
Первоначально выход картины планировался на октябрь 2022 года. Однако осенью прошлого года продюсеры фильма приняли решение перенести релиз "Декабря". Тогда сообщалось, что фокус режиссерской и продюсерской команд студии Yellow, Black and White, занимающейся производством "Декабря", сосредоточен на ближайших крупных релизах, среди которых космическая драма "Вызов".
По сюжету фильма "Декабрь" на границу СССР из Германии прибывает танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны, ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в Ленинград, где попадает в череду различных событий. Главную роль в фильме сыграл Александр Петров. В фильме также снялись Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин и другие.