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Режиссер «Вызова» Шипенко рассказал о завистливой реакции коллег на съемки в космосе

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Режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко прокомментировал реакцию коллег на съемки в космосе. Споры о том, нужен ли такой дорогостоящий проект, шли на протяжении всей работы над лентой.

Режиссер «Вызова» рассказал о завистливой реакции коллег
© Слово и Дело

По словам Шипенко, он не воспринимал упреки и сомнения всерьез. Создатели даже решили вскользь вспомнить об этом в самом фильме. Главное, по мнению режиссера, положительная реакция общественности и критиков на фильм. Хотя, он не скрывал, что зависть тоже чувствовалась.

«Я ее, правда, меньше чувствовал. Но это нормально. Я бы тоже завидовал», — признался режиссер в беседе с «АиФ».

Шипенко пошутил, что съемки на Луне уже в поле его зрения, и отметил, что лететь до спутника Земли всего три дня, поэтому над сценарием уже задумывается. Есть еще Марс, добавил режиссер, но он находится далеко.

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