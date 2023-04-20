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Зрители в восторге от нового трейлера «Форсажа 10»

Минувшей ночью Universal Pictures выпустила второй трейлер «Форсажа 10». Судя по всему, ролик очень понравился зрителям и оставил их в восторге.

Зрители в восторге от нового трейлера «Форсажа 10»
© Чемпионат.com

У второго трейлера на официальном канале франшизы «Форсаж» уже более 2,4 млн просмотров и 37 тыс. лайков. При этом дизлайков всего 2,4 тыс. В комментариях трейлер нахваливают и очень ждут фильм.

Судя по комментариям, аудитории очень понравился экшен в трейлере, актёрская игра и, в частности, Джейсон Момоа.

У меня побежали мурашки по коже от фразы, которую Дом сказал в конце.

Я никогда не был так впечатлён просмотром трейлера фильма. Вау!

С нетерпением жду фильм. Он будет моим самым любимым.

Также можно найти множество шуток о том, что фильм буквально выступает экранизацией Hot Wheels, а главные герои выполняют безумные трюки.

«Форсаж 10» станет предпоследним фильмом во франшизе. Картину снял Луи Летерье. Он же займётся производством финальной, 11-й части.

Видео доступно на YouTube-канале Fast Saga. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая в кинотеатрах по всему миру, кроме России.

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