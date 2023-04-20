Райан Рейнольдс и Джейсон Момоа утверждены в комедию «Четвероногие друзья»Фильм будет рекомендован для просмотра зрителям старше 17-и лет. Источник фото: Jeremy Chan, Jon Kopaloff/Getty ImagesРайан Рейнольдс возглавит актёрский состав нового фильма в жанре чёрной комедии «Четвероногие друзья». Компанию на съёмочной площадке ему составят звезда «Аквамена» Джейсон Момоа, участница сериала «Белый лотос» Обри Плаза и сыгравший главную роль в сериале «Дичь» Винс Вон.Поставит это напряжённое «дорожное путешествие» Питер Атенсио, известный по работе над сериалом «Сумеречная зона». Литературную основу обеспечат Кевин Барроуз, Мэтт Майдер и Патрик Гуинг. Ожидается, что «Четвероногие друзья» получит рейтинг R, который ограничит доступ к просмотру фильма зрителям младше 17-и лет.