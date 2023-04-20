Утвержден актер на роль Кобры Баблза в киноадаптации "Лило и Стича"

К касту будущего фильма "Лило и Стич" присоединился лауреат премий "Эмми" и "Тони" Кортни Б. Вэнс. Он сыграет невозмутимого бывшего агента ЦРУ Кобру Баблза, который сначала является антагонистом сестер, но затем становится настоящим другом семьи, опекающей Стича, сообщает Deadline.