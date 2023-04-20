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Утвержден актер на роль Кобры Баблза в киноадаптации "Лило и Стича"

К касту будущего фильма "Лило и Стич" присоединился лауреат премий "Эмми" и "Тони" Кортни Б. Вэнс. Он сыграет невозмутимого бывшего агента ЦРУ Кобру Баблза, который сначала является антагонистом сестер, но затем становится настоящим другом семьи, опекающей Стича, сообщает Deadline.

Утвержден актер на роль Кобры Баблза в киноадаптации "Лило и Стича"
© Российская Газета

Ранее стало известно, что роль Нани досталась 22-летней Сидни Агудонг, а героиню Лило сыграет дебютантка Майя Кеалоха. В фильме также задействованы Билли Магнуссен и Зак Галифианакис.

Режиссер - Дин Флейшер Кэмп ("Марсель, ракушка в ботинках"), сценарий - Крис Кеканиокалани Брайт.

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