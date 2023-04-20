10 самых прибыльных фильмов 2022 года

Издание Deadline презентовало топ-10 самых прибыльных фильмов и мультфильмов 2022 года. Как стало известно ранее, «Аватар: Путь воды» получил более $ 500 млн чистой прибыли. А «Топ Ган: Мэверик» при сборах в $ 1,4 млрд получил чистую прибыль в размере $ 391 млн, мультфильм «Миньоны: Грювитация» — $ 382 млн, обойдя «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» ($ 284 млн прибыли) и «Чёрную пантеру 2» ($ 259 млн прибыли).