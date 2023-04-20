Вышел русский трейлер симпатичной норвежской сказки "Три разбойника и лев"

Синопсис картины, основанной на романе Турбьерна Эгнера "Люди и разбойники из Кардамона", таков: трое разбойников терроризируют горожан и живут со львом. Однажды они решают похитить домработницу, которая резко меняет их жизнь. В результате они решают избавиться от строгой дамы, внезапно подчинившей их себе.