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Вышел русский трейлер симпатичной норвежской сказки "Три разбойника и лев"

Вышел очень симпатичный русский трейлер норвежского семейного мультфильма "Три разбойника и лев".

Синопсис картины, основанной на романе Турбьерна Эгнера "Люди и разбойники из Кардамона", таков: трое разбойников терроризируют горожан и живут со львом. Однажды они решают похитить домработницу, которая резко меняет их жизнь. В результате они решают избавиться от строгой дамы, внезапно подчинившей их себе.

Мультик выйдет в отечественный прокат 25 мая.

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