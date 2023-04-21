Чем удивляет фильм «Вызов»

В прокат вышел «Вызов» — первый в истории художественный фильм, кульминация которого снята в космосе, а именно на Международной космической станции. «Лента.ру» рассказывает, какой получилась эта спродюсированная Константином Эрнстом картина, отправившая на орбиту режиссера Шипенко и актрису Пересильд.

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Не секрет, что фильм про космос долгие годы (чуть ли не с пионерского детства) был проектом мечты Константина Эрнста. В числе продюсеров и авторов идеи проекта титры упоминают и других людей, но это именно начальник Первого канала уже многие годы рассказывает в интервью о так и не снятом фильме про выжившего (в том числе и из ума) Юрия Гагарина. Содержанием картины должна была стать метафизика космического полета, бешеные перегрузки, физические метаморфозы, которые переживает человек ради своего извечного стремления к звездам. Теперь в картине про альтернативную биографию первого космонавта нет никакой нужды. Тем более, что и настоящее время требует несколько другого извода постмодернистской парадигмы — менее легкомысленного и более внятно отсылающего зрителя во времена развитого соцреализма.

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«Вызов» сразу окрестили русской «Гравитацией», однако родство отечественной картины с межзвездной притчей про борьбу с депрессией довольно условно. Альфонсо Куарон снимал кино по старинке: создавал на экране собственный мир, в котором было место и красиво разлетающимся в 3D слезам героини, и выпивающему водочку призраку Джорджа Клуни. Продюсер Эрнст, актриса Пересильд и режиссер Клим Шипенко ничего не выдумывают, они совершают совершенно физиологический с точки зрения напряжения волевой прорыв сквозь пространство. В этом фильме снимаются настоящие космонавты — над одним из них производят вымышленную операцию, но зато в настоящей невесомости. В визуальном плане здесь сознательно вычищено любое пространство для воображения — это кино про актрису в космосе. Настоящую актрису в настоящем космосе.

Разумеется, к своему главному аттракциону «Вызов» подводит при помощи жанровой чехарды. Здесь и бытовые зарисовки в духе мыльных опер, и что-то вроде медицинского триллера, и, конечно же, мелодрама — по-прежнему царица мейнстримного кино в понимании русских продюсеров. Всю эту драматургическую механику режиссер Шипенко и сценарист Бакур Бакурадзе проходили в меньшем масштабе на проекте «Салют-7». Под руководством Эрнста их навыки прошли полировку, а арсенал обогатился фирменными первоканальными трюками. Это и ненавязчивый продакт-плейсмент имени Тимура Бекмамбетова, и практически прямые цитаты из «Брата 2» и «Легенды 17». Только там Олег Меньшиков руководил игрой советской сборной из футбольной коробки, а здесь Милош Бикович ассистирует операции с собачьей площадки на набережной Тараса Шевченко.

Не обошлось и без автопортретов продюсеров, которые разыграли Владимир Машков и Александр Балуев.

В том, как руководитель ЦУПа Константин Волин в критический момент не выдерживает и отправляется в свой кабинет пить коньяк, есть особое понимание того, что широкий зритель всегда предпочтет эмоциональный всплеск элементарной достоверности. Наконец, не обошлось и без оммажа «Старым песням о главном» — ждем вирусных видео, на которых зрители в кинозале подпевают «Эху любви» в исполнении Юлии Пересильд и Анны Герман.

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На фоне всего этого оглушительного гала-концерта совершенно неважно, что космонавты играют не очень, а некоторые сюжетные мотивы явно потерялись на монтажном столе. Эрнст теперь не только человек, который слепил из Безрукова Высоцкого, но и продюсер первого фильма в космосе. Упреки в том, что картину можно было снять и в павильоне, не достигнут цели, «Вызов» — это, несомненно, факт истории. На вопросы, зачем было тратить столько сил и денег, а также стоило ли лишать полета готовившегося к нему всю жизнь космонавта Андрея Бабкина, ответов не существует.

Съемочная группа «Вызова» улетала на МКС два года назад, а сама картина приземлилась в кинотеатрах только сейчас, в совсем другом мире. Сложно, пожалуй, точно описать чувства, которые испытываешь, когда ракета с Юлией Пересильд стартует с Байконура. Кого-то накроет приливом патриотических чувств, кто-то остро почувствует болезненно сюрреалистический резонанс этих кадров с миром за стенами кинозала. Однако равнодушных, пожалуй, не будет. Мурашки — одна из самых глупых и в то же время конкретных вещей на свете. Ну а перевешивают ли они все прочее в этой картине — каждый решит для себя сам.