4 нелепых киноляпа, которые разозлили внимательных зрителей

Киноляпами грешат не только второсортные картины. Подчас их можно встретить даже в оскароносных фильмах.

© Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона"

Какие-то ускользают от глаз зрителей, другие же вызывают недоумение – как создатели фильма могли их не заметить?

Подробнее о самых нелепых киноляпах в популярных фильмах – в материале "Рамблера".

"Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008

В одном из эпизодов Брэд Питт появляется на мотоцикле в очках Ray Ban модели 3025 Aviator. Согласно сюжету, действие фильма в этом отрывке разворачивается в 1945 году. Однако данная модель очков появилась лишь в 1952-м.

"Поймай меня, если сможешь", 2002

Кадр из фильма "Поймай меня если сможешь"

Действие данной картины происходит в 1960-х годах. В одной из сцен перед зрителем предстает Эми Адамс в образе медсестры. Героиня улыбается, и мы видим ее брекеты из нержавеющей стали, прикрепленные к передней части зубов. Вот только в 1960-х большинство брекетов изготавливали из золота и крепили иначе.

"Первый мститель", 2011

Героиня Хейли Этвелл появляется в "Первом мстителе" с аккуратной укладкой, которая соответствует моде 1940-х годов. Однако создатели фильма упустили из виду тот факт, что в армии женщины могли носить только убранные назад волосы.

"Десять заповедей", 1956