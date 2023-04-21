В России должна появиться кинопремия, которая будет продвигать нравственные ценности. Об этом заявил режиссер Никита Михалков, пишет NEWS.ru.

На взгляд Михалкова, необходима премия "в противовес Оскару". Он считает, что России нужно развивать свое направление в кинематографе, а не следовать трендам.

Помимо нашей страны, считает режиссер, выдвигать фильмы на премию смогут дружественные страны, например Китай, Иран, КНДР. Отправлять фильмы непосредственно на Оскар, на взгляд Никиты Михалкова, нет смысла. К такому выводу он пришел с опорой на информацию о лауреатах премии.