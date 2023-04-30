"Красная жара" – это американский боевик, выпущенный в 1984 году. Режиссером фильма является Джоэл Шумахер, а главные роли исполнили Арнольд Шварценеггер, Джим Браун и Джеймс Белуши.

Фильм стал знаковым для Арнольда Шварценеггера и сделал его одним из самых популярных актеров в Голливуде.

Некоторые сцены фильма были сняты в Москве на Красной площади.

Как рассказывает блогер @KinoInfa, американская съемочная группа не смогла получить разрешение на проведение официальных съемок на главной площади страны. Из-за этого съемочной группе пришлось снимать фильм тайком.

Для этого команде гримеров и сценаристов пришлось пойти на хитрость: Арнольда Шварценеггера было решено одеть в шинель и проводить запись дублей так, будто они просто снимают любительские кадры.

Подробнее о том, как снимали сцену фильма "Красная жара" на Красной площади, смотрите в видео.