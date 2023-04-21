$81.49-0.1389.35-0.11
1 час назад

Disney представила трейлер нового сериала со звёздами фильма «Всё везде и сразу»

Чемпионат.com

Disney презентовала трейлер фэнтезийно-комедийного сериала «Американец китайского происхождения». В шоу снялись главные звёзды оскароносной картины «Всё везде и сразу» — Мишель Йео и Ке Хюи Куан.

«Американец китайского происхождения» — это экранизация одноимённого комикса 2006 года. История рассказывает о пареньке, который оказывается в центре противостояния древнекитайских богов. При этом герой учится в школе, где начинает дружить с новичком, который приехал из Китая, пытаясь решить массу жизненных проблем.

Трейлер сериала «Американец китайского происхождения»

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

Премьера шоу состоится 24 мая на Disney+. В нём будет восемь эпизодов.

Издание Deadline недавно выпустило финансовый разбор фильма «Аватар: Путь воды». Журналисты решили посчитать, сколько прибыли принесла картина Джеймса Кэмерона с учётом всех затрат: доля кинотеатров, траты на маркетинг, гонорары актёров и другие издержки.

Фильмы,Видео,Мишель Йео,Джеймс Кэмерон,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий