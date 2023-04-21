Disney представила трейлер нового сериала со звёздами фильма «Всё везде и сразу»

Disney презентовала трейлер фэнтезийно-комедийного сериала «Американец китайского происхождения». В шоу снялись главные звёзды оскароносной картины «Всё везде и сразу» — Мишель Йео и Ке Хюи Куан.

«Американец китайского происхождения» — это экранизация одноимённого комикса 2006 года. История рассказывает о пареньке, который оказывается в центре противостояния древнекитайских богов. При этом герой учится в школе, где начинает дружить с новичком, который приехал из Китая, пытаясь решить массу жизненных проблем.

Трейлер сериала «Американец китайского происхождения»

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

Премьера шоу состоится 24 мая на Disney+. В нём будет восемь эпизодов.