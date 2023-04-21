Роберт Дауни-младший все еще готов вернуться к «Шерлоку Холмсу 3»

"Вот что я могу вам сказать. И Аманда может это подтвердить. До этого мы обедали вместе с Робертом, втроём. И это была очень конкретная тема для разговора. Так что да — мы собираемся сделать это с правильными людьми и в идеальное время. Это приоритет как для нашей продюсерской компании, так и для Роберта".