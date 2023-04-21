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Скарлетт Йоханссон больше не появится в киновселенной Marvel

Популярная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала гостьей подкаста The Goop и сообщила, что больше не появится фильмах Marvel.

Скарлетт Йоханссон больше не появится в киновселенной Marvel
© Кадр из фильма «Железный человек 2»

По словам актрисы, «сделала все, что должна была сделать». Ее персонаж - Черная вдова - на протяжении десятилетия появлялся в фильмах про супергероев.

Скарлетт Йоханссон напомнила также, что после гибели своего персонажа в фильме «Мстители: Финал» 2019 года она снялась в приквеле «Черная вдова», вышедшем в 2021 году. А первым фильмом, в котором появилась знаменитая русская супергероиня Наташа Романофф стал «Железный человек 2».

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