«Вызов» возглавил российский прокат в первый день уикенда

Фильм режиссера Клима Шипенко «Вызов» возглавил российский прокат в первый день уикэнда. За это время кинотеатры продали 170 472 билета на сумму 57,13 миллионов рублей.

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Результат кинокартины, частично снятой в космосе, в восемь раз превышает сборы «Экипажа». Также проекту уступили «Форсаж 9» и «Джон Уик 4». Отмечается, что успех фильму принесла мощная рекламная кампания и отсутствие конкуренции на рынке.