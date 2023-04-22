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«Вызов» возглавил российский прокат в первый день уикенда

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Фильм режиссера Клима Шипенко «Вызов» возглавил российский прокат в первый день уикэнда. За это время кинотеатры продали 170 472 билета на сумму 57,13 миллионов рублей.

«Вызов» возглавил российский прокат в первый день уикенда
© Слово и Дело

Результат кинокартины, частично снятой в космосе, в восемь раз превышает сборы «Экипажа». Также проекту уступили «Форсаж 9» и «Джон Уик 4». Отмечается, что успех фильму принесла мощная рекламная кампания и отсутствие конкуренции на рынке.

Ранее представители Гильдии актеров поделились инициативой наградить актрису Юлию Пересильд, сыгравшую главную роль в проекте, звездой Героя России за 12-суточное нахождение на борту МКС. Профессиональные космонавты не оценили данную идею.

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