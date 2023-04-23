$81.49-0.1389.35-0.11

В Волгограде снимают мистическую короткометражку

Весной 2023 года в Волгограде стартовали съемки короткометражного фильма «Гипноз» в жанре мистической драмы, разработкой которого занимается команда волгоградских шоураннеров. В субботу, 22 апреля, у здания дома культуры Тракторозаводского района прошла ночная смена, к которой привлекли массовку из местных жителей.

В Волгограде снимают мистическую короткометражку
© Волгоградская правда

О том, что можно принять участие в съемках фильма, волгоградцы узнали через социальные сети и СМИ. В съемке приняли участие как актеры местных театров и студенты художественных вузов, так и люди, прежде никогда не бывавшие в объективе камеры. Рабочий процесс по созданию сцены длиной примерно в две минуты занял без малого 11 часов.

Видео дня

– Самое сложное здесь – выставить свет, который будет имитировать яркую лунную ночь. На настройку аппаратуры для пятиминутного дубля может уйти несколько часов, – рассказал корреспонденту «Волгоградской правды.ру» актер главной роли Илья Краснокутский.

У нынешнего проекта нет спонсоров или крупной студии «за плечами». По предварительным подсчетам, на постройку декораций, аренду и покупку реквизита и оборудования и прочие расходы у создателей «Гипноза» ушло уже более 200 тысяч рублей. Часть из них – это пожертвования на краудфандинговой платформе, остальное покрывали из собственных накоплений. Интересно, что сама съемочная группа работает на 11-ти, а иногда и 16-часовых сменах совершенно бесплатно, называя это «инвестицией в творчество».

– Сейчас часть нашей команды работает и учится в Москве, но для съемок мы все вернулись обратно в родной город. Во-первых, потому что знаем, что здесь есть великолепные колоритные локации. Во-вторых, снять такой проект в Волгограде гораздо дешевле в плане логистики и других расходов. К тому же, здесь у нас много знакомых, которые оказывают безвозмездную помощь в поиске реквизита и содействии на съемках, – говорит продюсер фильма Мария Лустина.

Съемки фильма полностью проходят в Волгограде и будут продолжаться еще несколько недель. Затем кинолента отправится на постобработку. Команда планирует подать заявки на кинофестивали, а также устроить специальный премьерный показ фильма в нашем городе.

Отметим, что работы нескольких молодых волгоградцев из независимой студии уже были отмечены профессиональным сообществом. Так, один из предыдущих их фильмов вошел в шорт-лист фестиваля короткометражного кино «Короче!».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий