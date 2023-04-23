В Волгограде снимают мистическую короткометражку

Весной 2023 года в Волгограде стартовали съемки короткометражного фильма «Гипноз» в жанре мистической драмы, разработкой которого занимается команда волгоградских шоураннеров. В субботу, 22 апреля, у здания дома культуры Тракторозаводского района прошла ночная смена, к которой привлекли массовку из местных жителей.

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О том, что можно принять участие в съемках фильма, волгоградцы узнали через социальные сети и СМИ. В съемке приняли участие как актеры местных театров и студенты художественных вузов, так и люди, прежде никогда не бывавшие в объективе камеры. Рабочий процесс по созданию сцены длиной примерно в две минуты занял без малого 11 часов.

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– Самое сложное здесь – выставить свет, который будет имитировать яркую лунную ночь. На настройку аппаратуры для пятиминутного дубля может уйти несколько часов, – рассказал корреспонденту «Волгоградской правды.ру» актер главной роли Илья Краснокутский.

У нынешнего проекта нет спонсоров или крупной студии «за плечами». По предварительным подсчетам, на постройку декораций, аренду и покупку реквизита и оборудования и прочие расходы у создателей «Гипноза» ушло уже более 200 тысяч рублей. Часть из них – это пожертвования на краудфандинговой платформе, остальное покрывали из собственных накоплений. Интересно, что сама съемочная группа работает на 11-ти, а иногда и 16-часовых сменах совершенно бесплатно, называя это «инвестицией в творчество».

– Сейчас часть нашей команды работает и учится в Москве, но для съемок мы все вернулись обратно в родной город. Во-первых, потому что знаем, что здесь есть великолепные колоритные локации. Во-вторых, снять такой проект в Волгограде гораздо дешевле в плане логистики и других расходов. К тому же, здесь у нас много знакомых, которые оказывают безвозмездную помощь в поиске реквизита и содействии на съемках, – говорит продюсер фильма Мария Лустина.

Съемки фильма полностью проходят в Волгограде и будут продолжаться еще несколько недель. Затем кинолента отправится на постобработку. Команда планирует подать заявки на кинофестивали, а также устроить специальный премьерный показ фильма в нашем городе.