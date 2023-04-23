Критики оценили "Стражи Галактики 3" Джеймса Ганна

"Стражи Галактики 3" больше, чем когда-либо, представляют собой "Звуздные войны" как комедию. Милые чудаки, масштабный боевик Marvel и дурацкие шутки. Но ничто не может подготовить вас к этим эмоциям. История происхождения енота Ракеты прекрасна и и при этом душераздирающа".