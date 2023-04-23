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Критики оценили "Стражи Галактики 3" Джеймса Ганна

Премьера фильма "Стражи Галактики 3" запланирована на пятое мая, но уже некоторые западные журналисты оценили киноленту режиссера Джеймса Ганна.

Критики оценили "Стражи Галактики 3" Джеймса Ганна
© Кадр из фильма "Стражи Галактики 3"

"Стражи Галактики 3" — блестящее завершение блестящей трилогии. Это очень забавно, эмоционально, и у каждого героя есть свой "эпический" момент", – заявил Ян Сэндвелл из Digital Spy.

Александр Кардело из Movie Zine назвал прекрасной и душераздирающей историю происхождения енота Ракеты:

"Стражи Галактики 3" больше, чем когда-либо, представляют собой "Звуздные войны" как комедию. Милые чудаки, масштабный боевик Marvel и дурацкие шутки. Но ничто не может подготовить вас к этим эмоциям. История происхождения енота Ракеты прекрасна и и при этом душераздирающа".

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Многие критики сошли во мнении, что новый фильм Джеймса Ганна является лучшим со времен ленты "Мстители: Финал".

Ранее Ганн прокомментировал продолжительность "Стражей Галактики 3".

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