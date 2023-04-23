Критики оценили "Стражи Галактики 3" Джеймса Ганна
Премьера фильма "Стражи Галактики 3" запланирована на пятое мая, но уже некоторые западные журналисты оценили киноленту режиссера Джеймса Ганна.
"Стражи Галактики 3" — блестящее завершение блестящей трилогии. Это очень забавно, эмоционально, и у каждого героя есть свой "эпический" момент", – заявил Ян Сэндвелл из Digital Spy.
Александр Кардело из Movie Zine назвал прекрасной и душераздирающей историю происхождения енота Ракеты:
"Стражи Галактики 3" больше, чем когда-либо, представляют собой "Звуздные войны" как комедию. Милые чудаки, масштабный боевик Marvel и дурацкие шутки. Но ничто не может подготовить вас к этим эмоциям. История происхождения енота Ракеты прекрасна и и при этом душераздирающа".
Многие критики сошли во мнении, что новый фильм Джеймса Ганна является лучшим со времен ленты "Мстители: Финал".