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Кинотеатр на диване: как видеосервисы компенсируют россиянам уход зарубежного контента

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Уже второй год подряд российские онлайн-кинотеатры сталкиваются с зарубежными санкциями. В 2022 году их лишили западных новинок, а в 2023 году из их библиотек исчезли некоторые старые фильмы и анимация. Например, "Звездные войны", "Пираты Карибского моря", "Холодное сердце", "Тайна Коко", "Душа", экранизации комиксов Marvel. Это могло бы обернуться большими потерями аудитории, но российские видеосервисы изначально делали ставку на оригинальный отечественный контент. И она сработала. На фоне ухода зарубежных платформ и производителей контента рынок онлайн-кинотетров только растет, как и продолжительность просмотров в них.

Как видеосервисы компенсируют россиянам уход зарубежного контента
© ТАСС

Оригинальный ответ на санкции 

Видео дня

Генеральный продюсер Kion Игорь Мишин считает, что уход зарубежных компаний — это окно возможностей, а не проблема.

"Все переживания по поводу ухода мейджоров (компания, занимающая лидирующее положение на рынке — прим. ТАСС) преувеличены. Это окно возможностей для российских мейджоров и независимых студий делать конкурентоспособное кино, которое будут смотреть люди. Для онлайн-кинотеатров это вообще не проблема по нескольким причинам. Первая: в принципе, как библиотеки онлайн-кинотеатры перестают работать. Это то, на чем был построен успех ветеранов движения — "Иви", Megogo (сервис покинул Россию — прим. ТАСС). Сегодня мы приобретаем все доступное по лицензиям, плюс контент оригинального производства, плюс у всех так или иначе коллаборации с эфирными каналами. Поэтому ничего не падает, доходы у всех растут", — отметил он.

Kion в 2022 году показал рекордный для рынка рост по времени видеосмотрения — в четыре раза, свидетельствуют данные исследовательской компании "ТМТ Консалтинг". "Согласно данным официального финансового раскрытия результатов группы МТС, количество наших пользователей достигло значения 6,6 млн абонентов по итогам 2022 года", — добавил генеральный директор компании "МТС Медиа" (развивает видеосервис Kion — прим. ТАСС) Алексей Иванов. Для сравнения, в первом квартале 2021 года количество пользователей видеосервиса составляло 3,9 млн абонентов, свидетельствуют данные Kion.

Видеосервис Premier в минувшем году смог увеличить количество подписчиков на 45%, рассказал ТАСС заместитель генерального директора платформы Макар Кожухов.

"Premier в первую очередь ориентируется на качественный российский контент. Помимо создания оригинальных проектов, мы активно сотрудничаем с другими игроками российского рынка и развиваем копродукцию. Также мы сотрудничаем со многими российскими киностудиями и размещаем на Premier эксклюзивно новинки кинопроката. Объем смотрения не только сохранился, но и вырос. Количество платящих подписчиков Premier выросло до 3,6 млн человек", — отметил он.

По словам Кожухова, зарубежный контент занимал только порядка 30% всей библиотеки Premier, поэтому платформа не ощутила негативных последствий от ухода мейджоров.

"Ранее мы сотрудничали только с независимыми студиями, отношения с ними сохранились и теперь", — добавил Кожухов.

Позитивную динамику отмечают и в онлайн-кинотеатре Wink (принадлежит ПАО "Ростелеком").

"По нашим оценкам, тот контент, который изъяли западные правообладатели, занимал в просмотрах нашего видеосервиса в совокупности около 10%. При этом прирост продолжительности просмотров VoD (видео по запросу — прим. ТАСС) в Wink за 2022 год составил 67%, то есть мы c лихвой перекрыли ушедший контент. Мы успешно расширили производство собственного контента, выпустив за год десять оригинальных проектов, планируем удвоить показатель в текущем году", — сообщил директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

Как уточнили ТАСС в "ТМТ Консалтинг", в 2022 году время смотрения в онлайн-кинотеатре Wink составило 500 млн часов против 300 млн часов в 2021 году.

Сериалы собственного производства также обеспечили кратное увеличение продолжительности просмотров в видеосервисе Start. Согласно данным "ТМТ Консалтинг", если в 2021 году время смотрения на платформе составляло 60 млн часов, то в 2022 году этот показатель достиг 95 млн часов. Росту смотрения, в частности, способствовал выход оригинальных проектов в течение 2022 года и начале 2023-го — "Вампиры средней полосы", "Бывшие. Happy end", "Два холма", "Против всех" и других, сообщили в пресс-службе сервиса.

Okko также запустил цикл производства большого количества оригинальных проектов, общий объем часов просмотров в 2022 году показал прирост на 39%.

"Главный фактор роста времени смотрения в Okko — это наш оригинальный контент, в прошлом году мы показали на 35% оригинальных шоу больше, чем в 2021 году. Семь из десяти самых популярных сериалов в сервисе за 2022 год — оригинальные проекты Okko, в том числе "Чикатило", "Предпоследняя инстанция", "Оффлайн", "Манюня", "1703", "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного" и "Кунгур", — говорит заместитель генерального директора, директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская.

Не жалуется на отсутствие аудитории и онлайн-кинотеатр "Иви", где самыми популярными фильмами за последнее время стали "Либерея: Охотники за сокровищами", "Артек. Большое путешествие", "Елки-8", а также сериалы "Постучись в мою дверь", "И снова здравствуйте!", "Сваты-7", "Черная любовь", "Химера" и другие. Как сообщили в "ТМТ Консалтинг", у этой платформы время смотрения выросло с 1,659 млрд часов в 2021 году до 2,165 млрд в 2022 году.

"Пока рано говорить о точных значениях и результатах, но мы сейчас наблюдаем однозначный прирост пользователей, в том числе благодаря расширению сделок с федеральными каналами и турецкими партнерами, а также проектам собственного производства", — рассказал директор по контенту "Иви" Иван Гринин.

Активнее других с зарубежными новинками в 2022 году продолжал работать онлайн-кинотеатр "Амедиатека". По данным видеосервиса, число его подписчиков в 2022 году выросло на 47% по сравнению с 2021 годом, количество просмотров по времени на одного подписчика увеличилось на 23% за тот же период.

"Анализируя результаты 2022 года, мы можем отметить, что тренд на снижение интереса к сериальному контенту, о котором упоминают некоторые аналитики, не коснулся "Амедиатеки". Наоборот, мы наблюдали беспрецедентный интерес к нашим новинкам. Такие премьеры, как "Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс" или "Дом дракона", ожидаемо привлекли большое число зрителей и побили рекорды популярности. "Позолоченный век", "Лестница", продолжение "Эйфории" и "Белого лотоса", финал "Темных начал" тоже не остались незамеченными и обеспечили стабильный рост смотрения в течение всего года", — рассказала генеральный директор онлайн-кинотеатра Татьяна Калита.

В "Кинопоиске" не смогли ответить на запрос ТАСС к моменту публикации материала, однако, согласно данным "ТМТ Консалтинг", в 2022 году время смотрения на платформе достигло 2 млрд часов, в то время как в 2021 году этот показатель составлял всего 870 млн часов.

В целом выручка всех онлайн-кинотеатров в 2022 году выросла на 5% и достигла 63,3 млрд рублей, показало исследование компании TelecomDaily. Доля "Кинопоиска" в этой сумме самая большая — 24,1% (против 14,6% годом ранее), второе место занимает "Иви" с 20,5%. Несмотря на то что в сравнении с показателем 2021 года — 19,7% — доля по выручке у "Иви" выросла, лидирующую позицию сервису удержать не удалось.

Wink по доле в общей выручке переместился на третье место, взяв 11,4% (против 8,4% по итогам 2021 года). Okko, в свою очередь, оказался на четвертом месте, при этом онлайн-кинотеатр увеличил свою долю — 10,8% за 2022 год против 10,4% за 2021 год. Пятое место делят Start (6,8% против 5% в 2021 году) и Kion (6,8% против менее чем 1%). На Premier и "Амедиатеку" приходится 3,4% и 3% в общей выручке соответственно.

Актрисы, убийцы, короли и шуты 

В 2023 году онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" уже представил несколько премьер: приквел об отечественном супергерое "Гром: Трудное детство", сериал "Король и Шут" об одноименной панк-рок-группе, а также современную интерпретацию истории о сыщике из романов Бориса Акунина сериал "Фандорин. Азазель".

Первая большая премьера в этом году у Wink — криминальный триллер "Фишер" об одинцовском маньяке — уже стала лучшим стартом среди всех оригинальных проектов этой платформы. Wink совместно с "Кинопоиском" также выпустил детективный триллер Оксаны Карас "Мерзлая земля" со Светланой Ходченковой в главной роли. Вышли в свет и "Актрисы" — новый сериал Федора Бондарчука о жизни артистов по сценарию Паулины Андреевой.

Kion также уже успел выпустить несколько новинок за последние месяцы: биографическую драму "Раневская" о народной артистке СССР Фаине Раневской, а также продолжение сериала "Почка" с Любовью Аксеновой. Кроме того, сейчас Константин Богомолов снимает вместе с Kion и киностудией "Мармот фильм" ироничную драму, в центре сюжета которой непростые отношения четырех женщин и одного мужчины. Главную роль в ней играет сам Богомолов. "Среди самых ожидаемых аудиторией проектов мы также выделяем сериал "Третий в постели" с Александром Робаком и Анной Михалковой в главных ролях и народную комедию "Бэби-тур", — отметил Алексей Иванов.

Открыл сезон и Start — платформа показала премьеру сериала "Жить жизнь" с Любовью Аксеновой, Дарьей Мороз, Даниилом Воробьевым и Романом Васильевым. Зрителей также в ближайшее время ждет продолжение проекта в редком жанре комедийной антиутопии "Два холма", проект о советских "битлах" — группе "Песняры", новый детектив от создателей "Игры на выживание" — "Кошка".

У Premier запланирован выход сериала с рабочим названием "Гнать" с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым в главных ролях.

"Вполне возможно, что в 2023 году темпы роста будут гораздо лучше. И онлайн-кинотеатры, и зрители научились жить в новой реальности. А возрастающее предложение оригинального контента подогревает интерес к отечественным платформам. Сейчас мы показываем нашим зрителям драму "Сансара" с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус, а впереди сериал Максима Свешникова "Плейлист волонтера" с Иваном Янковским в главной роли. Мы с позитивом смотрим в будущее", — рассказала директор по контенту Okko Эльвира Дмитриевская.

"Иви" пока что держит свои намерения в секрете. "Мы не можем пока публиковать полную картину наших планов, но фокус однозначно сохранится как на собственном производстве, так и на расширении сделок с российскими и зарубежными партнерами", — сказал директор по контенту Иван Гринин.

Курс на восток и не только

В ближайшее время "Иви" планирует усилить фокус на те сегменты, которые уже стали популярными у российского зрителя. В частности, речь идет о турецких сериалах. "Мы уже собрали одни из крупнейших каталогов турецких сериалов и фильмов. Недавно мы заключили сделку с "МЭДД Энтертэйнмент" — дистрибьютором популярного во всем мире сериала "Постучись в мою дверь". Это сотрудничество позволит нам выпускать их сериалы в режиме catch-up, то есть вскоре после выхода на турецким телевидении. Первым таким сериалом стала "Семья", которая уже доступна у нас эксклюзивно", — рассказал Гринин. Кроме того, платформа намерена расширять и укреплять сотрудничество с Кореей, а также с российскими телеканалами — например, НТВ.

Okko тоже будет развивать отношения с Турцией.

"Мы продолжаем активно лицензировать самое большое и востребованное российское кино. Кроме того, мы развиваем турецкое направление, покупаем корейские фильмы и сериалы, смотрим в сторону Индии, Японии и других стран с богатой киноисторией. При этом и все доступные западные фильмы мы продолжаем лицензировать, если видим в них потенциал", — подчеркивает Эльвира Дмитриевская.

Кроме того, сегодня популярны проекты из Южной Кореи, Казахстана, Сербии, Израиля и избранные правообладатели из других стран, включая европейские и латиноамериканские, отмечают в Start.

"Мы также активно замещаем и предлагаем другой иностранный контент — от европейских и независимых американских студий, а также турецкие, корейские и индийские фильмы и сериалы, латиноамериканскую продукцию, проекты из Китая (число их поклонников расширяется) и стран ближнего зарубежья. Без контента наши зрители точно не останутся", — добавляет директор Wink Антон Володькин.

Premier, в свою очередь, налаживает сотрудничество с производителями контента из стран Ближнего Востока и Азии.

"На данный момент мы видим, что наибольшим спросом среди такого контента пользуются сериалы из Турции и Южной Кореи. Мы активно сотрудничаем с ними и стараемся расширять свою библиотеку за счет контента этих стран. Также мы экспериментируем с контентом, который производит Китай", — рассказал Макар Кожухов.

Смотрит в сторону Восточной Азии, а также Индии и Турции, и Kion.

"В апреле у нас состоится премьера более 15 популярных во всем мире азиатских сериалов. Мы видим активный интерес наших пользователей к различному контенту и продолжаем пополнять библиотеку", — заключил Иванов.

Необычный курс выбрала "Амедиатека" — там развивают скандинавское направление.

"Такие атмосферные скандинавские сериалы, как "Северная мафия", "Край", "Свет жизни", заслуженно попадают в топ смотрения среди подписчиков "Амедиатеки". Отмечу и нашу небольшую коллекцию израильских сериалов, которые благодаря драматичным, качественно прописанным историям привлекают внимание и критиков, и зрителей", — рассказала Татьяна Калита.

В ближайшее время онлайн-кинотеатр также планирует представить премьеру канадского фантастического сериала "План Б" с Патриком Джеем Адамсом и австралийский проект "Клуб плохих матерей". "В общем, мы работаем со всеми континентами, выбирая достойные проекты", — заключила гендиректор платформы.

Александра Баландина 

Фильмы, Мёрзлая земля, Химера, Игра на выживание, Край, Холодное сердце, План Б, Душа, Тайна Коко, Семья, Эйфория, Федор Федотов, Антон Володькин, Роман Васильев, Оксана Карас, Игорь Мишин, Максим Свешников, Павел Деревянко, Борис Акунин, Даниил Воробьев, Кристина Асмус, Анна Михалкова, Дарья Мороз, Филипп Янковский, Иван Янковский, Алексей Иванов, Федор Бондарчук, Олег Меньшиков, Фаина Раневская, Константин Богомолов, Любовь Аксенова, Гарри Поттер, Паулина Андреева, Ростелеком
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