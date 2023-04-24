Что смотреть в кино с 27 апреля

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

© Кадр из фильма «Идеальная иллюзия»

«Призрак у озера»

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В многодетной семье священника загадочным образом погибает один из детей. Вскоре они берут из приюта на воспитание мальчика по имени Исаак. У него не слишком хорошее зрение, зато он обладает невероятной чувствительностью. Исаак утверждает, что в доме священника хозяйничает призрак, его умерший предшественник. Рассказы Исаака всех пугают, лишь приемная мать считает его медиумом. И она очень рассчитывает, что он сможет помочь ей найти ответы на терзающие ее вопросы.

«Идеальная иллюзия»

Из-за нелепого недоразумения Тони увольняют с работы в спа-центре, где он должен был пойти на повышение. Он не хочет огорчать жену и планирует скрыть от нее этот факт. Это кажется тем более простым, поскольку одна из его богатых клиенток по имени Кьяра предлагает ему работу в арт-галерее. Тона всегда мечтал быть художником, и это отличный шанс реализовать свое желание. Он соглашается на предложение Кьяры, не понимая, что у той на него свои планы, которые грозят разрушить его семью. На что согласится пойти Тони ради исполнения своей давней мечты?

«Возрожденные»

Действие фильма происходит в недалеком будущем. В Ватикане найден способ воскрешать недавно ушедших из жизни людей. Первым таким возрожденным становится мальчик Ник, который погиб в автокатастрофе. Проходит несколько лет и мир оказывается разделен на два лагеря: одни люди на стороне Ватикана, дающего возможность оживить близких людей, другие — категорически против воскрешения. К числу первых примкнул Стэнли, отец Ника, ставший священником церкви для воскресших. Но однажды он узнает, что один из его подопечных совершил массовое убийство. И оказывается, что этот случай, увы, далеко не первый. Преступления скрывает Ватикан, а Стэнли, семья которого оказывается под угрозой, начинает расследование практики воскрешения.

«Яна и книга заклинаний»

На болотах Тридевятого царства в компании кота и домовых молодая Яга, которая хочет овладеть искусством магии. И у нее даже что-то получается. Но для того, чтобы научиться настоящему колдовству, ей нужна Книга заклинаний, которая была похищена много лет назад злой колдуньей. Однажды в избушке Яги появляется царевна Синеглазка, а вместе с ней и шанс поквитаться со злой колдуньей. Однако, все не так просто и однозначно, как кажется на первый взгляд. Сумеет ли Яга раскрыть силу настоящего волшебства, и кто окажется злодеем на самом деле?

«Волшебная флейта»