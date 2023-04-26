"Вызов" показал лучший старт в прокате с декабря 2021 года

Частично снятый в космосе художественный фильм «Вызов» показал лучший старт в прокате в России с декабря 2021 года. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

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В дебютную неделю он собрал 426 млн руб. Это, отмечает издание, десятый старт в истории среди российских лент и третий — среди российских проектов компании «Централ Партнершип».

На старте «Вызов» опередил проекты «Викинг» (244 млн руб.) и «Холоп» (313 млн руб.). «Судя по отзывам, зрители с теплом восприняли картину, им все понравилось и они остались довольны. Главным ожиданием по старту была реакция публики, поэтому наши предположения оправдались», — говорит продюсер «Вызова» Алексей Троцюк.