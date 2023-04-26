$81.55+0.2890.03+0.57
16 минут назад

Фильм "Вызов" показал лучший старт в прокате с декабря 2021 года

Газета.Ruиещё 1

Частично снятый в космосе художественный фильм «Вызов» показал лучший старт в прокате в России с декабря 2021 года. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

"Вызов" показал лучший старт в прокате с декабря 2021 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В дебютную неделю он собрал 426 млн руб. Это, отмечает издание, десятый старт в истории среди российских лент и третий — среди российских проектов компании «Централ Партнершип».

На старте «Вызов» опередил проекты «Викинг» (244 млн руб.) и «Холоп» (313 млн руб.). «Судя по отзывам, зрители с теплом восприняли картину, им все понравилось и они остались довольны. Главным ожиданием по старту была реакция публики, поэтому наши предположения оправдались», — говорит продюсер «Вызова» Алексей Троцюк.

Ранее сыгравшая в картине главную роль актриса Юлия Пересильд ответила на критику космонавтов, которые осудили съемки фильма «Вызов» на МКС из-за необходимости сдвинуть график работы специалистов.

Фильмы,Вызов,Викинг,Алексей Троцюк,Юлия Пересильд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий