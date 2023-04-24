Алек Болдуин вернулся к съёмкам скандального фильма «Ржавчина»

Алек Болдуин официально вернулся на площадку фильма «Ржавчина». Актёр был запечатлён с ружьём, которое он держал за ствол, во время возобновления съёмок вестерна в Монтане в эту пятницу. Снимки были сделаны всего через день после того, как с него были сняты обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс.

© Кадр из фильма

Актёр был одет в коричневое пальто, серую рубашку, брюки и ковбойские сапоги. В состав костюма также входила ковбойская шляпа и шарф на шее. Было неясно, снимали ли они сцену или же просто держали оружие таким образом в качестве меры предосторожности.

Алек Болдуин на съёмках фильма «Ржавчина», 2023

Съёмки фильма были перенесены на Йеллоустонское кино-ранчо в Райской долине штата Монтана из Нью-Мексико, где Галина трагически погибла 21 октября 2021 года. Производство было остановлено после того, как из бутафорского пистолета актёра вылетела настоящая пуля. В прошлый четверг окружная прокуратура округа Санта-Фе объявила, что снимает обвинения с Болдуина без ущерба для дела. Однако причастность номинанта на премию «Оскар» к смерти Хатчинс всё ещё может быть повторно расследована. Первоначально Болдуину грозило до 5 лет тюремного заключения, но впоследствии срок был сокращён до 18 месяцев.