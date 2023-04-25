Опубликован рейтинг самых успешных и самых провальных фильмов 2022 года

Список самых кассовых и самых провальных с финансовой точки зрения фильмов 2022 года опубликован на deadline.com. « Аватар: Путь воды » от студии Disney оказался самым кассовым, а сильнее всех провалился мультфильм «Странный мир», по иронии тоже от Disney. Впрочем, в топ-10 эпик-фейлов вошли сразу четыре фильма Disney, а среди самых грандиозных провалов — три работы студии.

В рейтинг лидеров попали «Топ Ган: Мэверик» студии Paramount с невероятными $1,5 млрд сборов, мультфильм «Миньоны: Грювитация» от Universal с почти $950 млн, «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» от Disney с похожими цифрами, «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда», «Мир Юрского периода: Господство» и «Бэтмен» с не столь впечатляющими, но неизменно прибыльными результатами.

Среди провалов числится спин-офф «Истории игрушек» о Баззе Лайтере, едва собравший по всему миру средства на своё создание, а значит принёсший Pixar существенные убытки. А вот «Амстердам» Дэвида О.Расселла с Марго Робби, Кристианом Бэйлом и целой россыпью звёзд не достиг и этого, не окупив своё создание на сумму, оцениваемую более чем в $100 млн. А закрывает рейтинг провалов мультфильм «Странный мир», принёсший Disney по разным оценкам от 100 до 200 млн потерь. Что же, придётся занять у «Аватара», $2,3 млрд долларов сборов которого, могут покрыть почти любые потери Disney.